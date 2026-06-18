Roborock QV 35A a metà prezzo, l'offerta Prime Day è da urlo

Il roborock QV 35A è in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi praticamente la metà. Robot aspirapolvere e lavapavimenti professionale e pensato per te.

roborock

Se vuoi automatizzare la pulizia della tua abitazione, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A in promo con uno sconto del 50% al prezzo più basso di sempre. Risparmi ben 300 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. È la soluzione definitiva per chi vuole un elettrodomestico multifunzione in grado di pulire la tua abitazione in modo professionale e con il minimo controllo. Il robot aspirapolvere roborock è dotato anche di una spazzola anti-groviglio e di una stazione all-in-one che si occupa della manutenzione ordinaria. Non perdere tempo: questa promo anticipata del Prime Day può terminare molto presto.

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roborock QV 35A: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il robot aspirapolvere più venduto del momento su Amazon. E il motivo è molto semplice: su Amazon è in promo a un prezzo di 299,99 euro, con uno sconto del 50% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Essendo una promo anticipata del Prime Day devi essere molto veloce, può terminare da un momento all’altro.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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roborock QV 35A: le caratteristiche tecniche

Il rapporto qualità-prezzo eccezionale del roborock QV 35A è giustificato dalle ottime caratteristiche tecniche. Un robot aspirapolvere che si posiziona nella fascia alta e che ti semplifica le pulizie giornaliere. Caratterizzato da un design compatto e moderno, questo dispositivo si muove con agilità all’interno di qualsiasi abitazione, superando senza fatica soglie, gradini e dossi alti fino a 2 cm per garantire sessioni di pulizia continue e prive di interruzioni.

Il vero punto di forza dell’elettrodomestici risiede nella tecnologia HyperForce, che assicura un’elevata potenza di aspirazione in grado di rimuovere lo sporco più ostinato persino dalle fughe delle piastrelle e dai tappeti. Per garantire un’efficacia totale e ridurre la manutenzione giornaliera , il dispositivo adotta un doppio sistema anti-groviglio composto da una spazzola principale flottante interamente in gomma con design a spirale, che trasporta i peli e i capelli verso le estremità per una facile rimozione, e da una spazzola laterale asimmetrica ad arco. Il comparto lavaggio è invece affidato a un doppio panno rotante sollevabile, capace di esercitare una pressione costante per eliminare le macchie più difficili sia su piastrelle lisce che su superfici ruvide, sollevandosi autonomamente quando rileva i tappeti.

La navigazione e la sicurezza domestica sono guidate dal sofisticato sistema LiDAR PreciSense, che esegue una scansione ambientale a 360° per creare mappe dettagliate fino a 4 piani e ottimizzare i percorsi di pulizia lungo la direzione del pavimento, riducendo il rumore del passaggio sulle fughe. A questo si affianca la tecnologia Reactive Tech, un sistema di aggiramento degli ostacoli che rileva ed evita gli oggetti sparsi sul pavimento anche nelle stanze più disordinate.

Non manca una stazione multifunzionale all-in-one, che si occupa della manutenzione del robot in modo completamente automatico. La base gestisce lo svuotamento della polvere, aumentando in modo intelligente la frequenza di scarico se rileva un’elevata quantità di peli di animali domestici, ed esegue un processo dinamico in 3 fasi per l’autolavaggio del panno e l’asciugatura ad aria. Lo puoi anche controllare dallo smartphone.

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Ecco altri 5 robot aspirapolvere in offerta al minimo storico.

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