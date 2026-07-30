Roborock, il robot aspirapolvere a metà prezzo: minimo storico

Il roborock QV 35A è in promo su Amazon con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento.

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L’offerta del giorno non riguarda né uno smartphone né uno smartphone, bensì un robot aspirapolvere. Da oggi, infatti, torna in promo su Amazon il roborock QV 35A e lo fa in un modo straordinario. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con uno sconto del 50%. Per questo modello si tratta del minimo storico e il risparmio netto è di ben 300 euro. Robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto per l’utilizzo quotidiano e che assicura una elevata potenza di aspirazione e un lavaggio accurato del pavimento. La stazione multifunzione è quanto mai utile: igienizza le spazzole e automatizza la manutenzione. I sensori presenti sulla scocca del robot mappano alla perfezione l’abitazione e lo puoi gestire anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Le scorte sono limitate, non farti scappare questo affare.

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roborock QV 35A: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo dimezzato per il robot aspirapolvere roborock QV 35A. Da oggi è disponibile su Amazon a 299,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino con un risparmio netto che è di ben 300 euro, una cifra molto interessante per un robot dotato di stazione multifunzione completa. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione quattrodici giorni di tempo.

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roborock QV 35A: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere perfetto se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un modello con tante funzioni avanzate. Il roborock QV 35A sfrutta la tecnologia HyperForce per raggiungere una potenza di aspirazione fino a 8000 Pa, capace di rimuovere in profondità peli e residui anche dalle fughe dei pavimenti e dai tappeti. Contro i grovigli, il robot adotta un doppio sistema: la spazzola principale flottante trasporta i peli verso le estremità per facilitarne la rimozione, mentre la spazzola laterale asimmetrica ad arco aiuta a raccogliere lo sporco lungo i bordi e negli angoli senza restare bloccata.

Per il lavaggio, il doppio panno rotante sollevabile ruota a 200 giri al minuto, garantendo una pressione costante sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate su piastrelle lisce e superfici ruvide. Il flusso d’acqua è regolabile direttamente dall’app in base alle condizioni del pavimento.

La navigazione è affidata al sistema LiDAR PreciSense, che esegue una scansione a 360° per creare mappe dettagliate della casa, mentre la tecnologia Reactive Tech sfrutta la luce strutturata per rilevare e aggirare gli ostacoli anche nelle stanze più disordinate. Il robot è inoltre in grado di superare soglie e dossi fino a 2 cm senza interrompere la pulizia.

La stazione multifunzionale gestisce in autonomia lo svuotamento automatico della polvere, il lavaggio e l’asciugatura ad aria fredda dei panni tramite un processo dinamico in 3 fasi, oltre al riempimento automatico del serbatoio. Tutta la gestione avviene tramite app Roborock, con compatibilità per i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

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