Roborock Qrevo Edge, il robot aspirapolvere crolla di prezzo: costa meno della metà

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge è disponibile con uno sconto del 53% e risparmi ben 800 euro. Scopri caratteristiche e funzionalità.

I robot aspirapolvere non sono tutti uguali. Il mercato si è diversificato e oramai se ne trovano di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Se stai cercando un elettrodomestico professionale per la pulizia della tua abitazione, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il roborock Qrevo Edge con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Un’occasione più unica che rara per acquistare un prodotto top a un prezzo mai visto prima. Approfitti del miglior prezzo di tutto il web e fai un super affare.

Questo robot aspirapolvere roborock è quanto di meglio possa offrire il mercato. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti, il tutto con metodi professionali e arrivando anche negli angoli più nascosti della tua abitazione. Mappa alla perfezione ogni stanza e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo Edge

Roborock Qrevo Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 53% e lo paghi 699 euro. Il prezzo può sembrare elevato, ma parliamo di uno dei migliori elettrodomestici in questa fascia di prezzo. Il risparmio netto è di ben 800 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e per la consegna devi aspettare pochi giorni. Hai anche 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito per testarlo a fondo.

Roborock Qrevo Edge: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Roborock Q Revo Edge è soluzione all-in-one che combina una grande potenza di aspirazione con un sistema di lavaggio dei pavimenti avanzato e automatizzato.

Il cuore della potenza risiede nell’aspirazione HyperForce fino a 18.500 Pa, capace di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali anche dai tappeti più spessi e dalle fessure dei pavimenti duri. Questa potenza è abbinata al doppio sistema anti-groviglio: la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale con design FlexiArm Arc lavorano in sinergia per convogliare i peli nel contenitore, riducendo quasi a zero gli aggrovigliamenti. La vera innovazione è rappresentata dalla tecnologia FlexiArm™, un sistema esclusivo Roborock che estende automaticamente il panno e la spazzola laterale per raggiungere e pulire perfettamente i bordi e gli angoli, eliminando i fastidiosi "punti ciechi".

La stazione di ricarica dell robot aspirapolvere roborock Q Revo Edge è una vera e propria centrale di manutenzione che elimina quasi completamente l’intervento manuale. Le sue funzioni principali includono:

Lavaggio Mop con Acqua Calda a 7 5 ∘ C : I panni rotanti vengono puliti in modo igienico con acqua ad alta temperatura, che rimuove efficacemente macchie ostinate e uccide oltre il 99 , 99% dei batteri, senza l’uso di detergenti chimici.

: I panni rotanti vengono puliti in modo igienico con acqua ad alta temperatura, che rimuove efficacemente macchie ostinate e uccide oltre il dei batteri, senza l’uso di detergenti chimici. Asciugatura ad Aria Calda : Dopo il lavaggio, i panni vengono asciugati per prevenire la formazione di muffe e odori sgradevoli.

: Dopo il lavaggio, i panni vengono asciugati per prevenire la formazione di muffe e odori sgradevoli. Svuotamento Automatico della Polvere : La polvere aspirata viene trasferita automaticamente in un sacchetto da 2,7 litri nella stazione, garantendo fino a 75 giorni di pulizia senza dover svuotare il contenitore.

: La polvere aspirata viene trasferita automaticamente in un sacchetto da nella stazione, garantendo fino a 75 giorni di pulizia senza dover svuotare il contenitore. Rifornimento Automatico dell’Acqua: Il robot ricarica automaticamente il serbatoio dell’acqua pulita.

Il Roborock Q Revo Edge utilizza la navigazione LiDAR PreciSense e il sistema di rilevamento ostacoli Reactive Tech per una mappatura 3D rapida e precisa. Grazie a queste tecnologie, il robot si muove in modo efficiente, evitando mobili, cavi e altri ostacoli. Inoltre, i panni rotanti si sollevano automaticamente di 10 mm quando il robot rileva un tappeto, garantendo che i tappeti vengano solo aspirati e non bagnati. L’autonomia è supportata da una batteria capiente che permette di pulire grandi aree fino a 300 metri quadrati con una singola carica.

