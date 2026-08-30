Roborock, prezzo dimezzato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: sconto mai visto prima
Prezzo dimezzato per il robot lavapavimenti del produttore cinese. Dotato di un potente sistema di aspirazione e un avanzato sistema di navigazione, garantisce un pulito impeccabile.
Il Roborock Qrevo Curv 2 Pro porta la pulizia robotizzata a un nuovo livello grazie all’AdaptiLift, un telaio sollevabile che regola in automatico l’altezza del corpo macchina per garantire un’aspirazione ottimale anche su tappeti fino a 3 cm di spessore. Con un design ultrasottile di appena 7,98 cm, riesce a passare sotto divani e mobili bassi dove i robot tradizionali non arrivano: un supporto fondamentale per automatizzare la pulizia e il lavaggio dei pavimenti di casa.
Oggi, poi, lo trovi a un prezzo incredibilmente basso grazie all’offerta Amazon: risparmi centianai di euro rispetto al listino e fai un vero affare.
Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Roborock, sconto senza senso per il robot aspirapolvere lavapavimenti: offerta e prezzo finale
Difficile dire di no a una promozione così conveniente come quella che trovi oggi su Amazon. Il colosso del commercio elettronico garantisce uno sconto del 50% tondo sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese. Un ribasso che fa crollare il prezzo al minimo storico: il QREVO Curv 2 Pro costa 649,99 euro anziché 1.300 euro come da prezzo suggerito.
Roborock QREVO Curv 2 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Tutto progettato per mandare definitivamente in pensione scopa e paletta, mocio e secchio. Il Roborock QREVO Curv 2 Pro ti garantirà il massimo della pulizia senza che tu debba fare assolutamente nulla (se non programmare le routine di pulizia dall’app per smartphone estremamente intuitiva. La vera novità, come detto inizialmente, è il telaio AdaptiLift: grazie alle ruote omnidirezionali, il robot solleva o abbassa automaticamente il proprio corpo per mantenere un contatto di aspirazione costante, anche passando da un pavimento duro a un tappeto spesso fino a 3 cm. Il risultato è una pulizia uniforme su ogni tipo di superficie, senza cali di prestazione nei passaggi più delicati.
Il sistema HyperForce genera una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa, tra le più elevate mai raggiunte da un robot Roborock secondo i dati dichiarati dall’azienda. Abbinato al sistema anti-groviglio DuoDivide, con una spazzola principale a geometria divisa, riduce drasticamente l’accumulo di peli e capelli, un problema che affligge la maggior parte dei robot aspirapolvere tradizionali.
Il riconoscimento ostacoli Reactive AI identifica ed evita oltre 200 tipi di oggetti comuni presenti in casa, dai cavi ai giocattoli dei bambini, mentre la navigazione RetractSense alza il sensore laser negli spazi ampi per una scansione a 360°, ritraendosi invece sotto i mobili bassi per ampliare la visuale fino a 100° ed entrare in spazi stretti senza perdere precisione.
A prendersi cura del robot stesso c’è la stazione multifunzione 3.0 Hygiene+, che lava i panni con acqua calda a 100°C e li asciuga con aria calda a 55°C, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. I panni si sganciano automaticamente prima di salire sui tappeti, proteggendoli dall’umidità, mentre anche il sacchetto raccogli-polvere viene asciugato con aria fresca per evitare odori sgradevoli nel tempo: un livello di autonomia che riduce al minimo l’intervento manuale richiesto.
Scopri altri aspirapolvere in promo da oggi su Amazon.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.