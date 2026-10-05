Roborock Qrevo Curv 2 Pro in offerta: maxi sconto e costa meno della metà

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Il robot aspirapolvere top di gamma di roborock è in offerta con uno sconto shock del 54% e costa meno della metà. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento.

roborock

Manca sempre meno all’inizio della Festa delle Offerte Prime e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti, soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici. Lo dimostra l’occasione disponibile oggi per il roborock Qrevo Curv 2 Pro che trovi con un super sconto del 54% che fa crollare il prezzo. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 700 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il robot aspirapolvere di roborock è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: assicura una grandissima potenza di aspirazione e lava alla perfezione il pavimento. Mappa tutta l’abitazione ed è in grado anche di riconoscere gli ostacoli, passare sotto i mobili e oltrepassare piccoli scalini. Il miglior alleato per la pulizia quotidiana a un prezzo mai visto prima.

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roborock Qrevo Curv 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. Il roborock Qrevo Curv 2 Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti multifunzione, è disponibile su Amazon con uno sconto del 54% e lo trovi a un prezzo di 599,99 euro. Come si può facilmente intuire lo paghi meno della metà e il risparmio netto è di 700 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il robot aspirapolvere è già disponibile nei magazzini Amazon e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Acquistandolo oggi hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato per effettuare il reso gratuito.

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roborock Qrevo Curv 2 Pro: le caratteristiche tecniche

Il prezzo del roborock Qrevo Curv 2 Pro è sicuramente elevato, ma le funzioni offerte lo ripagano completamente. L’elettrodomestico per la pulizia sfrutta la tecnologia HyperForce per raggiungere una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere e detriti incastrati anche su tappeti fittie a pelo lungo. La spazzola laterale ad arco FlexiArm abbinata al sistema di lavaggio dei bordi raggiunge le fessure più difficili da pulire, garantendo una copertura completa del perimetro della stanza.

Per il lavaggio, i doppi panni rotanti applicano una grande forza verso il basso con acqua calda per eliminare le macchie più ostinate, mentre il telaio AdaptiLift solleva automaticamente il panno di 20 mm per adattarsi a tappeti fino a 3 cm di altezza, garantendo un’aspirazione ottimale senza bagnare i tessuti. Lo stesso chassis permette inoltre di liberarsi autonomamente dalle gambe a U dei mobili e di superare soglie a doppio strato fino a 4 cm.

Il design ultra-sottile da 7,98 cm, abbinato a un sistema LiDAR completamente retraibile, permette al robot di scivolare senza sforzo sotto i mobili più bassi. Il sistema di navigazione RetractSense rimane sollevato negli spazi aperti per una scansione a 360°, mentre si ritrae automaticamente sotto i mobili mantenendo una visuale posteriore di 100°. Il riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, unito alla luce strutturata e a una videocamera RGB, individua ed evita oltre 200 tipi di ostacoli comuni, giorno e notte, mentre il sistema laser laterale VertiBeam garantisce un rilevamento preciso dei bordi.

La stazione multifunzione lava i panni con acqua calda a 100°C per rimuovere sporco ostinato, residui di cibo e macchie di grasso, per poi asciugarli con aria calda a 55°C ed evitare la formazione di muffa e odori sgradevoli. Il rilevamento intelligente dello sporco monitora costantemente i livelli di sporco durante il lavaggio, attivando un passaggio extra sulle aree più sporche. Il robot supporta inoltre la mappatura automatica multi-livello fino a 3 piani, la configurazione di zone vietate e l’assistente vocale "Hello Rocky", utilizzabile anche senza connessione a Internet.

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