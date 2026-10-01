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Il robot aspirapolvere roborock Qrevo 2 Pro è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi 250 euro su quello di listino. Aspira e lava contemporaneamente e mappa alla perfezione tutta l'abitazione.

roborock

Una promo che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere per la tua abitazione. Il merito è della promo anticipata per la Festa delle Offerte Prime disponibile per il roborock Qrevo 2 Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti che trovi con uno sconto del 36% e risparmi 250 euro su quello di listino. Un elettrodomestico versatile e che ti aiuta veramente nella vita di tutti i giorni semplificando la pulizia quotidiana. Inoltre, è dotato della stazione multifunzione che automatizza la manutenzione quotidiana. Un robot completo e da oggi a un super prezzo.

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roborock Qrevo 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta anticipata del Prime Day con cui fare un ottimo affare. Da oggi il roborock Qrevo 2 Pro è disponibile con uno sconto del 36% e il prezzo scende a 449,99 euro, con un risparmio di 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Disponibilità immediata per il roborock Qrevo 2 Pro. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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roborock Qrevo 2 Pro: le caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo 2 Pro è una delle migliori opzioni disponibili oggi se sei alla ricerca di un modello avanzato, ma con un prezzo tutto sommato alla portata di molto. Caratterizzato da un design elegante, questo apparecchio per la pulizia offre un’esperienza d’uso completamente automatizzata per gestire gli spazi di casa senza alcuno sforzo. Grazie al sistema di navigazione e al modulo RockMind, il robot vede, rileva ed evita gli ostacoli in tempo reale con estrema precisione.

Il robot è dotato di un’elevata potenza di aspirazione, capace di rimuovere lo sporco più profondo in una sola passata. L’igiene del pavimento è garantita dalla spazzola interamente anti-groviglio (con efficacia certificata contro i capelli arrotolati) e dalla nuova spazzola laterale con rotazione reversibile per una maggiore copertura degli angoli. L’ottimizzazione del lavaggio è affidata ai panni rotanti con estensione flessibile per coprire accuratamente i bordi, abbinata a una strategia avanzata per i tappeti con funzione Carpet Boost e alla rimozione automatica dei panni per evitare qualsiasi traccia di umidità o gocce.

La stazione multifunzione All-in-One offre una gestione completamente autonoma della manutenzione quotidiana. La base si occupa del lavaggio dei panni ad alta temperatura e li mantiene sempre puliti, dell’asciugatura automatica e dello svuotamento della polvere. Inoltre, il vassoio riduce la manutenzione manuale lasciando la stazione di ricarica sempre igienizzata. A completare l’elettrodomestico intervengono le modalità dedicate agli animali domestici, la gestione smart tramite app e i controlli intuitivi per un’esperienza di pulizia senza precedenti.

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