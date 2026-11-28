Dotato di un sistema di aspirazione e pulizia di livello professionale, garantisce superfici perfettamente pulite senza che tu debba fare nulla. Oggi è a un prezzo mai visto prima.

Amazon

Un robot che aspira, lava e si svuota da solo per settimane, a una cifra da modello base: il Roborock Q10 S5+ Set è pensato per chi vuole il primo robot completo senza compromessi sulla dotazione. Ha il LiDAR per mappare la casa, il panno sollevabile per i tappeti e la stazione di svuotamento automatico che ti libera dal contenitore della polvere.

E lo sconto che trovi oggi su Amazon, come già accennato più sopra, è di quelli a cui è difficile resistere. Grazie alla promo in occasione della Settimana del Black Friday 2026, il prezzo crolla al minimo storico: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Roborock Q10 S5+ Set 199,00 € -55% 439,99 € Risparmi 240,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Roborock, prezzo a picco per il robot aspirapolvere e lavapavimenti: sconto e quanto lo paghi

Un prezzo così basso per il robot aspirapolvere e lavapavimenti non si era mai visto: un’offerta esclusiva per il Black Friday 2026 grazie alla quale puoi risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore. Grazie allo sconto del 55%, infatti, il Roborock Q10 S5+ ti costa solamente 199€: ben 240 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dal produttore di 439,99 euro.

Roborock Q10 S5+ Set 199,00 € -55% 439,99 € Risparmi 240,99 € Acquista su Amazon

Roborock Q10 S5+ Set scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il suo sistema di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, il Roborock Q10 S5+ può sollevare polvere, briciole e peli di animali sia dai pavimenti duri sia dai tappeti. Il rilevamento dei tappeti aumenta in automatico la potenza quando il robot ci sale sopra, quindi non devi impostare niente. Con il doppio sistema anti-groviglio, che unisce la spazzola principale con pettine JawScrapers e una spazzola laterale dedicata, capelli e peli non si attorcigliano e ti risparmiano molta manutenzione.

Il lavaggio è affidato al sistema VibraRise 2.0, un panno che vibra circa 3.000 volte al minuto per rimuovere le macchie più secche senza bisogno di strofinare. Quando incontra un tappeto, il panno si solleva di 8 mm, evitando di bagnarlo. Con il serbatoio da 200 ml copri facilmente la pulizia quotidiana, e puoi scegliere dall’app tra aspirazione, lavaggio o entrambi insieme.

A guidare il robot c’è il LiDAR PreciSense, che scansiona la casa a 360° e memorizza fino a 4 mappe, ottimo per chi ha più piani. La tecnologia ReactiveTech, basata sulla luce strutturata, riconosce e aggira ostacoli comuni come cavi e scarpe, mentre dall’app puoi pulire punti specifici e creare aree vietate.

La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 150 minuti di pulizia e circa 180 m² con una carica. La stazione RockDock Plus svuota in automatico il contenitore da 500 ml in un sacchetto da 2,7 litri, che garantisce fino a 7 settimane senza manutenzione. È un vantaggio concreto se hai animali, perché non devi toccare lo sporco raccolto.

Roborock Q10 S5+ Set 199,00 € -55% 439,99 € Risparmi 240,99 € Acquista su Amazon