Roborock, il robot aspirapolvere costa pochissimo con il doppio sconto Amazon

Il roborock Q10 S5 è disponibile su Amazon con un doppio sconto e lo paghi molto meno della metà. Aspira e lava e lo puoi controllare con lo smartphone.

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Un robot aspirapolvere economico e a un prezzo mai visto prima. Parliamo del roborock Q10 S5, modello compatto disponibile da oggi in offerta con un doppio sconto da urlo. Oltre a quello fisso del 47%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro e il risparmio totale arriva al 57%. Lo paghi meno della metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tass0 zer0. Robot aspirapolvere molto utile per le pulizie quotidiane: buona potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa con grande precisione la tua abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Non perdere tempo: il numero di coupon per il doppio sconto è limitato.

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roborock Q10 S5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo con doppio sconto per il robot aspirapolvere roborock Q10 S5. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 47% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro. Il prezzo finale è di soli 129,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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roborock Q10 S5: caratteristiche e funzionalità

Il roborock Q10 S5 sfrutta la tecnologia HyperForce per raggiungere una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa, sufficiente per una rimozione dello sporco in profondità su tutti i tipi di pavimento. Contro i grovigli di peli, il robot adotta un doppio sistema anti-groviglio JawScrapers Comb, composto da spazzola principale e spazzola laterale entrambe anti-groviglio, con una capacità di aspirazione dei peli pari al 95%.

Per il lavaggio, il sistema VibraRise 2.0 utilizza un motore capace di regolare in modo preciso sollevamento, vibrazione ed erogazione dell’acqua su tre livelli, per rimuovere anche le macchie più ostinate. Quando rileva un tappeto, il sistema di lavaggio con sollevamento automatico alza il panno per evitare di bagnarlo, aumentando la potenza di aspirazione in modo automatico per una pulizia più profonda.

La navigazione è affidata al sistema LiDAR PreciSense, che esegue una scansione a 360° per creare mappe dettagliate e riconoscere automaticamente fino a 4 piani diversi della casa, mentre la tecnologia Reactive Tech sfrutta la luce strutturata per aggirare con precisione gli ostacoli anche nelle stanze più disordinate, suggerendo automaticamente le zone da evitare nei punti più critici, come sotto sedie e tavoli.

La batteria garantisce fino a 3 ore di pulizia continua con una sola ricarica, con la possibilità di programmare la ricarica nelle ore non di punta per risparmiare sui consumi energetici. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Un robot aspirapolvere economico, ma con le stesse funzioni di quelli più costosi.

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