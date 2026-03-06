Roborock, il robot aspirapolvere crolla di prezzo: da oggi costa la metà

Il robot aspirapolvere di roborock è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi la metà. Scopri le caratteristiche e le funzionalità.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ in promo con uno sconto del 48% e il prezzo crolla al minimo storico. Si tratta di una promo unica e di un’esclusiva Amazon che non puoi farti scappare. Acquisti un ottimo elettrodomestico per la pulizia domestica in grado sia di aspirare lo sporco sia di pulire il pavimento.

L’elettrodomestico è dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico che facilita la manutenzione quotidiana e ti permette per pulire per più giorni senza dover svuotare il sacchetto della polvere. Sulla scocca sono presenti anche sensori di ultima generazione che mappano perfettamente l’abitazione e tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire e in quale momento.

roborock Q10 S5+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il robot aspirapolvere di roborock. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a 229,99 euro e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi il robot aspirapolvere di roborock lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

roborock Q10 S5+: caratteristiche tecniche

Un’offerta eccezionale per un robot aspirapolvere perfetto per la tua abitazione. Il roborock Q10 S5+ è quanto di meglio tu possa trovare oggi in offerta grazie al super sconto presente su Amazon.

Il robot aspirapolvere è dotato di una potenza di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, che permette di catturare peli, polvere e detriti non solo sulle superfici dure, ma anche nelle fughe più profonde e tra le fibre dei tappeti. La raccolta dello sporco è ottimizzata dal doppio sistema anti-groviglio, composto dalla spazzola principale DuoRoller e dalla tecnologia JawScrapers Comb, certificate per ridurre drasticamente i grovigli di capelli e peli di animali, garantendo un funzionamento fluido e una manutenzione minima.

L’esperienza di pulizia è completata dal sistema di lavaggio VibraRise 2.0, che utilizza una tecnologia di vibrazione ad alta velocità per rimuovere con efficacia anche le macchie più ostinate. Grazie alla funzione di sollevamento automatico, il modulo di lavaggio si alza istantaneamente quando il robot rileva un tappeto o quando torna alla base, evitando di bagnare le superfici non idonee e assicurando un’asciugatura perfetta. La navigazione è affidata al sofisticato sistema LiDAR PreciSense, che esegue una scansione a 360° per mappare con precisione ogni ambiente, mentre la tecnologia Reactive Tech permette di rilevare e aggirare gli ostacoli, gestendo con facilità anche le stanze più disordinate.

La gestione dello sporco è resa totalmente "hands-free" dalla stazione di svuotamento automatico RockDock Plus, che raccoglie autonomamente la polvere in un capiente sacchetto sigillato, Il roborock Q10 S5+ garantisce fino a 150 minuti di autonomia continua, coprendo superfici fino a 180 m². Attraverso l’app Roborock, è possibile personalizzare ogni aspetto della pulizia: dall’impostazione di zone vietate alla modalità DEEP+ per un lavaggio intensivo, fino alla ricarica intelligente nelle ore non di punta per ottimizzare i consumi energetici.

