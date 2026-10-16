Roborock Qrevo S Pro, lo sconto è esagerato e il prezzo sprofonda

Il roborock Qrevo S Pro è in offerta con uno sconto del 41% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e mappa alla perfezione l'abitazione.

roborock

I robot aspirapolvere non sono più una novità, ma una realtà affermata sul mercato. Soprattutto in questi ultimi anni sono diventati una presenza fissa nelle abitazioni di tantissimi italiani e italiane. I motivi sono semplici: semplificano al massimo le pulizie quotidiane e hanno bisogno di un livello di manutenzione bassissimo. L’importante è acquistare il modello giusto che meglio si adatta alle proprie necessità. Come nel caso del roborock Qrevo S Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti che da oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto speciale del 41% che fa crollare il prezzo. Lo paghi quasi la metà con un risparmio netto di 240 euro su quello di listino. Non è un caso che sia diventato in poco tempo uno dei robot aspirapolvere più acquistati e apprezzati su Amazon. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

roborock Qrevo S Pro 349,99 € -41% 589,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

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roborock Qrevo S Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il roborcok Qrevo S Pro. Con la promo disponibile oggi su Amazon, il prezzo del robot aspirapolvere scende a 349,99 euro, con un risparmio netto di 240 euro su quello di listino. Il merito è dello sconto del 41%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa occasione.

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roborock Qrevo S Pro: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico 2 in 1 che ti semplifica all’estremo le pulizie giornaliere. Il roborock Qrevo S Pro è dotato di una potenza di aspirazione di 18.500 Pa per rimuovere polvere e detriti dai pavimenti duri e dai tappeti. Il doppio panno rotante lava il pavimento sfregando le macchie, e i panni sono sollevabili per evitare di bagnare i tappeti. Il sistema anti-groviglio è pensato appositamente per chi ha animali domestici e aspira tutti i peli presenti sul pavimento.

La navigazione si basa sul sistema LiDAR PreciSense con scansione a 360°, mentre la tecnologia Reactive Tech con sensori a luce strutturata aiuta a riconoscere ed evitare gli ostacoli. Mappa alla perfezione anche l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app per lo smartphone. Hai anche la possibilità di scegliere quali stanze pulire e in quale giorno.

Uno dei punti forti dell’elettrodomestico è la stazione multifunzione che si occupa dello svuotamento automatico della polvere tramite un sacchetto autosigillante. Effettua un lavaggio dei panni ad alta temperatura (75°C) e l’asciugatura ad aria calda (45°C), per evitare muffe e cattivi odori. La batteria è perfetta per l’utilizzo quotidiano e copre tutta l’abitazione con un’unica carica.

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