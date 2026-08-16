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Roborock, la scopa elettrica snodabile a prezzo stracciato: lo sconto è esagerato

Sconto mai visto prima, quello disponibile oggi sulla scopa elettrica del marchio cinese. Potente e versatile, raggiunge anche gli angoli più reconditi di casa.

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Redazione

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Roborock, la scopa elettrica snodabile a prezzo stracciato: lo sconto è esagerato

In un mercato dominato da robot e lavapavimenti sempre più complessi, la Roborock H60 torna alle basi: un’aspirapolvere senza fili "normale", senza app da configurare, pensata per chi vuole pulire a fondo senza troppe complicazioni. Con un tubo pieghevole fino a 90° e una potenza di aspirazione che sfiora i vertici della categoria, riesce a raggiungere anche gli angoli più bassi della casa senza doversi chinare. Perfetta, insomma, per la pulizia quotidiana della tua abitazione.

E grazie all’offerta che trovi su Amazon, oggi la puoi acquistare a un prezzo mai visto prima: la paghi pochissimo e fai un vero affare. Non solo: puoi anche scegliere di pagarla a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

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Roborock H60 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Grazie alla promozione che trovi oggi su Amazon, la scopa elettrica del marchio cinese diventa più appetibile che mai. Scontata del 60%, è acquistabile al prezzo più basso di sempre: oggi costa solamente 98,99 euro anziché 249,00 euro come da listino. I conti si fanno piuttosto in fretta: ben 150 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, la Roborock H60 costa 19,80 euro al mese per cinque mesi.

Roborock H60 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alla scopa elettrica pieghevole di Roborock, eliminare lo sporco dai pavimenti e dalle superfici di casa non sarà più un problema. Grazie all’incredibile potenza di aspirazione (arriva fino a 27.000 Pa) può staccare lo sporco incrostato sia dai pavimenti duri che dalle fibre più profonde dei tappeti. A contribuire a questa efficacia è la spazzola anti-groviglio con setole in gomma e un design "a denti di squalo" in polimero, che si adatta automaticamente alle diverse superfici, riducendo l’accumulo di peli e capelli attorno al rullo.

Grazie alle tre modalità di utilizzo — ECO, MED e MAX — puoi facilmente adattare la potenza di aspirazione alle tue necessità (dalla polvere quotidiana fino allo sporco più ostinato sui tappeti) e bilanciare prestazioni e durata della batteria. Il tubo pieghevole a 90° rappresenta forse il dettaglio più distintivo rispetto ai concorrenti diretti: questa articolazione ti permette di raggiungere il fondo di divani, letti e mobili bassi senza doversi chinare, semplificando la pulizia delle zone solitamente trascurate. A completare la dotazione c’è un sistema di filtrazione a 5 stadi, capace di catturare particelle fino a 0,3 micron e trattenere fino al 99,95% delle micropolveri, per un’aria di scarico più pulita e un ambiente domestico più sano.

L’autonomia arriva fino a 60 minuti di utilizzo continuo, un valore sufficiente per completare la pulizia di un intero appartamento senza doversi fermare a metà. La batteria rimovibile aggiunge flessibilità concreta: chi ha bisogno di sessioni più lunghe può sostituirla rapidamente con un’unità di scorta, mantenendo l’apparecchio sempre pronto all’uso senza tempi morti di ricarica.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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