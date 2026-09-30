Roborock H60, offerta lampo e il prezzo sprofonda: costa poco
L'aspirapolvere roborock H60 è in offerta su Amazon con uno sconto del 62% e la paghi meno di 95 euro. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento duro.
La Festa delle Offerte Prime avrà inizio tra poco meno di una settimana, ma su Amazon sono già arrivate le prime offerte e alcune sono veramente speciali. Non stiamo esagerando e ce lo dimostra l’aspirapolvere roborock H60 disponibile da oggi in promo con uno sconto shock del 62%. Il prezzo crolla e la paghi meno di 95 euro, un prezzo accessibile a molti. Si tratta di un aspirapolvere con un’ottima potenza di aspirazione e con un tubo pieghevole che permette di arrivare sotto qualsiasi mobile. Inoltre, sulla spazzola è presente anche una luce LED verde che illumina il pavimento per mostrare tutto lo sporco. Un’occasione veramente speciale e che non devi farti scappare per nessun motivo: le scorte sono limitate.
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roborock H60: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta shock da cogliere al volo: l’aspirapolvere roborock H60 è disponibile su Amazon con uno sconto del 62% che fa crollare il prezzo a soli 94 euro, con un risparmio superiore ai 150 euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
La disponibilità è immediata, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.
roborock H60: le caratteristiche tecniche
L’aspirapolvere roborock H60 offre una potenza di aspirazione massima di 115 AW, sufficiente a garantire una pulizia profonda sia su tappeti sia su pavimenti duri, con un’autonomia fino a 60 minuti.
Una delle funzioni più interessanti è la spazzola di aspirazione dotata di una luce LED verde con un angolo di 140°, pensata per mostrare la polvere invisibile e le particelle più sottili sul pavimento, garantendo la massima copertura per una pulizia davvero completa. Il design pieghevole dell’aspirapolvere consente inoltre di raggiungere con facilità gli spazi sotto divani, letti e tavoli.
Contro i grovigli di peli e capelli, la spazzola JawScrapers adotta un design curvo a denti di squalo abbinato a un rullo in fibra e gomma, pensato per catturare, guidare e separare i peli e ridurre al minimo gli inceppamenti, una soluzione ideale per le famiglie con animali domestici. Sono disponibili tre modalità di potenza (ECO, MED e MAX), selezionabili tramite lo schermo LED per bilanciare prestazioni e durata della batteria in base alle esigenze.
Sul fronte della qualità dell’aria, il sistema di filtrazione a 5 stadi cattura particelle fino a 0,3 micron, trattenendo fino al 99,95% delle micropolveri per un ambiente domestico più sano. Spazzola rotante, filtri e contenitore della polvere sono tutti facilmente rimovibili per una manutenzione rapida, mentre il supporto a parete permette di conservare l’aspirapolvere e tutti i suoi accessori in modo ordinato, senza occupare spazio sul pavimento. Un aspirapolvere completo e da oggi a un prezzo stracciato.
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