Roborock, sconto mai visto sulla scopa lavapavimenti a vapore: prezzo a picco

Dotata di un sistema di aspirazione potente e un sistema di lavaggio a vapore a 180°, garantisce livelli di pulizia e igiene elevatissimi. Oggi la compri a un prezzo senza precedenti.

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Mantenere la casa igienizzata e brillante richiede tempo e strumenti all’altezza. Se stai cercando una soluzione completa per aspirare e lavare i pavimenti in un’unica passata senza sforzo, l’occasione del giorno su Amazon riguarda la Roborock F25 Steam Set, una delle lavapavimenti wet & dry a vapore più avanzate e desiderate del momento. Un elettrodomestico smart pensato per chi pretende la massima igiene su ogni tipo di superficie, sfruttando la forza igienizzante del vapore ad alta temperatura ed eliminando la necessità di detergenti chimici.

Con l’offerta top di oggi su Amazon, poi, se sicuro di fare un vero affare. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

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Roborock, sconto da capogiro sulla scopa elettrica a vapore: offerta e prezzo finale

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, la scopa elettrica e lavapavimenti a vapore del marchio cinese diventa più conveniente che mai. La Roborock F25 Steam Set è disponibile con uno sconto del 37%, il più alto fatto mai registrare su Amazon per questo prodotto. In questo modo, la scopa di costa solamente 379,99 euro anziché 599 euro come da listino. Un risparmio considerevole su una delle scope elettriche e lavapavimenti automatiche più avanzate in commercio: la paghi ben 220 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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Roborock F25 Steam Set scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Roborock F25 Steam Set unisce potenza d’aspirazione ed elevati standard igienici in un corpo maneggevole e ricco di funzioni d’avanguardia. Il cuore tecnologico del dispositivo è il sistema VaporFlow™, capace di generare vapore continuo ad alta temperatura fino a 180 °C per sciogliere all’istante grasso, macchie ostinate e sporco secco, eliminando fino al 99,9% di batteri e allergeni.

A supporto delle prestazioni interviene una straordinaria potenza d’aspirazione da 25.000 Pa, che rimuove senza incertezze liquidi, polvere, briciole e peli di animali con una sola passata. Anche l’ergonomia gioca un ruolo fondamentale: grazie al design snodabile FlatReach 2.0, il corpo della scopa si piega completamente fino a 180° per scivolare agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere efficacia, mentre la spazzola motorizzata anti-groviglio evita l’attorcigliamento di capelli e peli.

L’ampia autonomia della batteria garantisce fino a 80 minuti di operatività in modalità ECO, permettendo di coprire superfici superiori ai 600 m² senza interruzioni. L’esperienza d’uso è completata dai LED integrati sulla spazzola per scovare la polvere negli angoli bui e dalla comoda stazione di autopulizia termica, che lava il rullo con vapore e acqua calda e lo asciuga con aria calda a 95 °C, azzerando del tutto la formazione di muffe e cattivi odori.

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