Roborock, la scopa elettrica a un prezzo mai così basso: offerta del giorno

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Tra scope elettriche e lavapavimenti wet & dry, la Roborock F25 Steam si distingue per un dettaglio che pochi concorrenti offrono davvero: il vapore reale, non solo dichiarato in scheda tecnica. Aspira, lava e igienizza i pavimenti in un solo passaggio, con una tecnologia pensata per chi convive con sporco grasso, animali domestici o capelli lunghi. Con la promo che trovi oggi su Amazon, poi, l’acquisto diventa doppiamente conveniente: allo sconto top che fa risparmiare centinaia di euro, si aggiunge la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Roborock F25 Steam 319,00 € -31% 459,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

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Roborock, la scopa a vapore a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi su Amazon per la scopa elettrica del marchio cinese. Come detto poco sopra, infatti, la scopa a vapore roborock può essere acquistata a un prezzo bassissimo e pagata a rate senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

La roborock F25 Steam è disponibile con lo sconto senza precedenti del 46%: comprandola ora la paghi 319 euro anziché 589 euro come da listino. I conti si fanno facilmente: oggi risparmi ben 270 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Ma non finisce qui. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono scegliere di pagare a rate senza interessi. Optando per questa modalità, la roborock F25 Steam costa 63,80 euro al mese per 5 mesi.

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Roborock F25 Steam scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

È la tecnologia proprietaria VaporFlow a differenziare la roborock F25 Steam dalle altre scope elettriche senza fili. Capace di generare un flusso continuo di vapore fino a 180°C in appena 60 secondi, permette di eliminare anche le macchie più ostinate e sanificare il pavimento in una sola passata. roborock dichiara l’eliminazione di oltre il 99,9999% dei batteri e il 99,9% degli allergeni, un dato che fa la differenza concreta per chi ha bambini piccoli o animali domestici in casa.

Ad affiancare il vapore c’è una potenza di aspirazione da 25.000 Pa, supportata da una pressione verso il basso di 33 N e da un rullo che ruota fino a 450 giri al minuto. Il sistema anti-groviglio JawScrapers riduce al minimo l’accumulo di peli e capelli, mentre il sensore DirTect monitora in tempo reale il livello di sporco per adattare automaticamente la potenza di pulizia.

Grazie alla tecnologia FlatReach 2.0, il corpo macchina si reclina fino a 180°, restando comunque operativo anche in posizione praticamente orizzontale. Con uno spessore di appena 12,5 cm, riesce a raggiungere senza sforzo gli spazi sotto letti e divani, spesso irraggiungibili con una lavapavimenti tradizionale, mentre il raggio di sterzata fino a 70° rende semplice manovrare attorno ai mobili.

Il serbatoio dell’acqua pulita da 1.000 ml garantisce un’autonomia sufficiente a coprire ambienti di dimensioni medio-grandi, con un’autonomia complessiva della batteria fino a 80 minuti nella modalità meno energivora. A fine utilizzo, la base gestisce in automatico sia il lavaggio del rullo, con acqua e vapore fino a 95°C, sia l’asciugatura ad aria calda, evitando la formazione di cattivi odori e muffe tipica delle lavapavimenti tradizionali.

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