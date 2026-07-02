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Roborock F25, crollo verticale per l'aspirapolvere top: sconto esagerato

L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 è in offerta con uno sconto del 38% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e funzionalità.

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roborock F25 roborock

Mantenere la casa pulita non è mai stato così semplice. La tecnologia ha fatto passi da gigante e ha reso gli elettrodomestici per la pulizia domestica sempre più semplici e utili. Ne è un esempio l’aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25, modello top di gamma uscito da poco sul mercato e protagonista di una super promo su Amazon. Da oggi è disponibile con uno sconto shock del 38% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Elettrodomestico versatile con cui puoi aspirare e lavare il pavimento in un’unica passata e che igienizza la tua abitazione con risultati professionali. Si piega completamente a terra per passare anche sotto i mobili e i letti. A questo prezzo è un vero affare che non devi farti sfuggire.

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roborock F25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo per il roborock F25. L’aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile su Amazon a un prezzo di 249 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Si tratta di un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day e puoi fare un gradissimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti presenti sul sito di e-commerce, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

roborock F25: caratteristiche e funzionalità

Una delle soluzioni più versatili disponibili sul mercato, in grado di aspirare sia lo sporco secco sia quello umido. L’aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 si posiziona nella fascia alta del mercato, grazie a componenti e funzionalità top. Caratterizzato da un design compatto, questo modello offre una fluidità di movimento straordinaria per aggirare mobili e ostacoli senza alcuno stress. Grazie alla presenza di una batteria ad alte prestazioni, l’autonomia arriva fino a 60 minuti in modalità ECO per coprire superfici estese fino a 410 mq con una sola ricarica.

La scopa wet&dry è dotato di una potenza di aspirazione di 20.000 Pa, abbinata a una spazzola che lavora a 450 giri al minuto, garantendo pavimenti immacolati in una singola passata sia contro lo sporco secco sia contro i liquidi più ostinati. Il sistema FlatReach 2.0, consente all’aspirapolvere di sdraiarsi completamente mantenendo inalterata la forza aspirante sotto letti e divani, mentre la pulizia da bordo a bordo riduce i margini laterali a meno di 1 mm per non lasciare scampo alla polvere lungo i battiscopa. L’ottimizzazione energetica è gestita in tempo reale dal sensore intelligente DirTect, che analizza il livello di sporco sul pavimento per regolare in modo del tutto autonomo l’intensità del flusso d’acqua e della potenza di aspirazione.

Per evitare l’accumulo di peli e capelli, l’apparecchio mette a disposizione l’esclusivo rullo JawScrapers, un sistema anti-groviglio dotato di lame a denti di squalo e di un raschietto a pressione costante che previene la formazione di aloni sui pavimenti. Gli utenti beneficiano inoltre di una stazione di ricarica all’avanguardia che si occupa del lavaggio e dell’asciugatura automatica del rullo ad alta temperatura (fino a 90 °C), eliminando il 99,99% dei batteri in tempi rapidissimi grazie alla modalità di asciugatura rapida in soli 5 minuti. A completare l’ecosistema intelligente concorrono un display integrato che mostra tutte le info più importanti sullo stato dell’aspirapolvere, comodi avvisi vocali per ricevere aggiornamenti tempestivi sulle attività in corso e la connettività via app per personalizzare ogni aspetto della pulizia direttamente dallo smartphone. Un aspirapolvere e lavapavimenti completa e versatile, che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Ecco 5 aspirapolvere in promo da oggi su Amazon.

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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