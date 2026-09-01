Lavapavimenti roborock a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

La lavapavimenti roborock F25 GT Gen 2 è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

Per la pulizia della tua abitazione non bisogna più faticare: la tecnologia mette oramai a disposizione tantissime soluzioni che ti semplificano la vita quotidiana. Un esempio sono gli aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento, elettrodomestici 2 in 1 in grado di rimuovere sia lo sporco liquido sia quello secco. Un esempio è la roborock F25 GT Gen2 disponibile da oggi in offerta su Amazon con un super sconto del 40% che fa crollare il prezzo e la paghi quasi la metà. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Un aspirapolvere veramente completo e dotato di una grande potenza di aspirazione e che lava alla perfezione anche il pavimento. Un vero affare che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate.

Roborock F25 GT Gen 2 179,00 € -40% 299,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

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roborock F25 GT Gen 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi la lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 GT Gen 2 è disponibile in promo a un prezzo di 179 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Per alleggerire la spesa c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 35,80 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.

Acquistando oggi l’elettrodomestico lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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roborock F25 GT Gen 2: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere e lavapavimenti definitiva per la tua tua abitazione e da oggi a un prezzo stracciato. Parliamo della roborock F25 GT Gen 2, elettrodomestico 2 in 1 estremamente versatile e con tante funzioni utili. Caratterizzata da un design ultraleggero con impugnatura ottimizzata e vaschetta dell’acqua a prova di schizzi, questa lavapavimenti per umido e secco garantisce anche una grande manovrabilità. La tecnologia FlatReach a 180° consente di sdraiare completamente il dispositivo a terra e grazie alle ruote con rotazione a 70°, godi della massima flessibilità per raggiungere agevolmente gli spazi più stretti, anche sotto i mobili bassi.

L’elettrodomestico ha una straordinaria potenza d’aspirazione e una pressione per rimuovere efficacemente sporco solido e liquido in un solo passaggio. L’ottimizzazione del lavoro quotidiano è affidata all’esclusivo sistema con pettine JawScraper anti-aggrovigliamento, progettato per prevenire l’avvolgimento di peli e capelli attorno al rullo. La batteria assicura un’autonomia superiore ai 30 minuti e copri agevolmente tutta l’abitazione.

Per garantire una sanificazione profonda, la roborock G25 GT Gen 2 effettua un lavaggio automatico del rullo ad alta temperatura a 90 °C, capace di sciogliere grasso ed eliminare sporco ostinato, seguito da un’asciugatura automatica a caldo a 90 °C del rullo in soli 30 minuti per prevenire cattivi odori e muffe. A completare l’elettrodomestico c’è anche la base di ricarica e autopulizia all-in-one, fornita di kit completo di accessori.

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