Roborock, il robot aspirapolvere costa pochissimo: affare lampo

Il roborock Q10 S5 è disponibile in promo con un super sconto del 47% e lo paghi pochissimo. Minimo storico e perfetto per la tua abitazione.

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Le vacanze stanno per iniziare, ma ci si può già portare avanti con la lista delle cose da fare al rientro. E tra queste ci sono sicuramente le pulizie generali. Se non vuoi perdere troppo tempo con la polvere e gli acari, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il roborock Q10 S5 in offerta con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Il prezzo è alla portata di tutti e fai un ottimo acquisto. Si tratta di un robot aspirapolvere completo in grado anche di lavare a terra e con una potenza di aspirazione elevata. I sensori mappano alla perfezione la tua abitazione e tramite l’app puoi decidere quando e come pulire. Un vero affare lowcost che non devi farti sfuggire.

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roborock Q10 S5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo robot aspirapolvere, questa è la promo che fa al caso tuo. Da oggi su Amazon è disponibile il roborock Q10 S5 con uno sconto del 47% e il prezzo scende a 159,99 euro, con un risparmio di 140 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati dalla piattaforma di e-commerce.

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roborock Q10 S5: le caratteristiche tecniche

Il prezzo super competitivo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà il roborock Q10 S5 è un robot aspirapolvere completo e con una grande potenza di aspirazione. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per chi ha una casa con poco spazio tra i mobili e offre una manovrabilità eccezionale per muoversi in totale autonomia all’interno degli spazi domestici. Grazie alla presenza di una potente batteria agli ioni di litio può contare su un’autonomia prolungata fino a 3 ore di pulizia.

Il robot è dotato di una potenza di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, capace di sollevare ed eliminare polvere, peli di animali e sporco ostinato sia dalle fughe dei pavimenti sia in profondità nei tappeti. La massima efficienza di lavaggio è garantita dal sistema sonico VibraRise 2.0, che sfrutta una tecnologia di vibrazione ad alta frequenza per dissolvere anche le macchie più secche. Per una pulizia fluida e senza interruzioni, l’apparecchio integra inoltre un sistema di sollevamento automatico del panno, che si adatta istantaneamente al passaggio sui tappeti evitando di bagnarli, abbinato a un doppio sistema anti-groviglio (spazzola principale e laterale) per ridurre al minimo la manutenzione manuale.

Per mappare la casa con estrema accuratezza, il robot sfrutta il sistema di navigazione LiDAR PreciSense a 360°, capace di memorizzare fino a 4 piani differenti con mappatura multilivello. Gli utenti beneficiano dell’avanzata tecnologia Reactive Tech, che proietta una luce strutturata per rilevare ed aggirare in tempo reale gli ostacoli sparsi sul pavimento. A completare l’ecosistema intelligente intervengono il controllo completo tramite l’app Roborock e suggerimenti automatici per le zone vietate e funzioni dedicate come il blocco bambini per una sicurezza totale.

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Ecco 5 robot aspirapolvere in promo da oggi su Amazon.