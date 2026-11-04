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Robocchio cammina, parla e scherza con i concorrenti del GF Vip, ma quanto è autonomo? Ecco cosa sappiamo sulla tecnologia dietro il robot

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Robocchio, ospite del Grande Fratello Vip, potrebbe essere un Unitree G1, umanoide cinese diffuso in laboratori, eventi e studi televisivi.

Il G1 costa da circa 27.900 euro in Europa, cammina e mantiene l’equilibrio, ma ha un’autonomia di circa due ore e capacità limitate.

La teleoperazione è una modalità probabile di controllo; vulnerabilità Bluetooth e invio di dati di telemetria sollevano questioni di sicurezza.

Grandi novità nella Casa del Grande Fratello Vip ma no, non stiamo parlando di gossip e no, non avete sbagliato portale. Uno dei protagonisti dell’ultima puntata, infatti, è più che tecnologico: un ospite che cammina su due gambe, saluta, scherza in romanesco ed è… sì, è proprio un robot umanoide.

Si chiama Robocchio e chi ha guardato la puntata sa già che ha conquistato Valeria Marini e Guendalina Tavassi in pochi minuti (chi non l’ha fatto può facilmente reperire la clip) Ma non è di questo che parleremo: dietro le gag, infatti, c’è una macchina che vale la pena conoscere un po’ meglio.

Cos’è Robocchio?

Intanto, partiamo da una piccola chicca: il “volto” del robot potrebbe risultare familiare a chi guarda la tv del mattino, perché in realtà a settembre Mediaset ne aveva già portato uno in studio. A Forum Barbara Palombelli è affiancata da Jeeves, un robot che lancia la pubblicità, presenta gli ospiti e interviene negli approfondimenti. Proprio lì, prima di entrare nel reality, Valeria Marini lo aveva invitato nella Casa.

E allora chiediamoci: che cos’è Jeeves? Si tratta di un progetto di Qubit, il gruppo di comunicazione fondato da Luca Morvilli, sviluppato insieme a The House of AI. Fuori dagli studi il robot si chiama Quby e l’azienda punta a creare una piattaforma da noleggiare a clienti e produzioni, cambiando nome e personaggio a seconda dell’occasione.

Questo modello rende plausibile che Robocchio sia lo stesso robot con una nuova identità pensata per il GF Vip. Attenzione però, perché al momento nessuna fonte ufficiale lo conferma, dunque ricordiamo di trattare l’ipotesi… come tale.

Sotto la scocca c’è (probabilmente) un Unitree G1

Come dicevamo, né Qubit né Mediaset hanno indicato la piattaforma su cui è costruito il robot. Ciononostante, a un occhio un po’ più allenato, silhouette, altezza e proporzioni rimandano però al G1 di Unitree Robotics, l’umanoide cinese più usato da chi vuole dare un corpo a un personaggio: aziende, eventi, televisioni.

Il G1 è alto circa 1,32 metri, pesa 35 chili e si ripiega fino a 69 centimetri per il trasporto. La versione base ha 23 gradi di libertà, cioè i punti in cui il corpo può articolarsi, e le versioni per la ricerca arrivano a 43. Si muove fino a 2 metri al secondo e “vede” l’ambiente grazie a un LiDAR 3D, un sensore che misura le distanze con impulsi laser, e a una telecamera di profondità.

La sua diffusione si spiega soprattutto con il prezzo: fino a pochi anni fa un umanoide bipede era un prototipo da laboratorio con budget milionari, mentre il G1 si ordina online, con rivenditori e assistenza anche in Italia. È diventato uno dei più usati negli studi su locomozione e controllo a distanza, e NVIDIA lo supporta all’interno di GR00T, il progetto con cui sviluppa modelli di intelligenza artificiale per robot umanoidi.

Quanto costa un Unitree G1?

Sempre ammesso che il modello sia proprio questo, Unitree comunica un prezzo di partenza intorno ai 16.000 dollari. Nei negozi europei, tra dazi, IVA e spedizione, la cifra cresce parecchio.

Il G1 Base costa circa 27.900 euro IVA inclusa, mentre la versione PRO pensata per l’intrattenimento, con balli e acrobazie già sbloccati, supera di poco i 29.000 euro. Chi vuole programmarlo, come serve a un team che costruisce un personaggio televisivo, deve passare alle versioni EDU.

Queste aggiungono un computer di bordo NVIDIA Jetson Orin e l’accesso completo al software di sviluppo. Partono da circa 38.000 euro più IVA e, con le mani Dex3-1 a tre dita e i sensori tattili, superano i 60.000 euro. A parte si pagano gli accessori: una batteria di ricambio costa circa 840 euro, il telecomando quasi 300.

Cosa sa fare e dove si ferma?

Il punto di forza del G1 è l’equilibrio: cammina, si rialza e mantiene la stabilità grazie ad algoritmi di apprendimento per rinforzo e per imitazione: in pratica il robot impara provando migliaia di volte in simulazione e osservando movimenti umani registrati. Nelle versioni dedicate allo spettacolo esegue coreografie, mosse di kung fu e capriole.

Le braccia sollevano 2 o 3 chili a seconda del modello e la versione base esce dalla fabbrica senza mani funzionali. L’autonomia si ferma a circa due ore, con batteria sostituibile al volo e, in realtà, anche la conversazione ha un perimetro stretto. Di serie il G1 riconosce comandi vocali in inglese o in cinese per azioni preimpostate, come salutare o stringere la mano.

Chi dà la voce a Robocchio?

Le battute sui “10 euro a saluto” e l’equivoco sulle cinque gocce di Chanel richiedono quindi qualcosa in più del software di serie: nel caso di Jeeves, Palombelli ha spiegato che il robot è gestito da un gruppo di giovanissimi ingegneri italiani, mentre il robot si presenta come un assistente dotato di intelligenza artificiale.

Le due cose possono convivere: nella teleoperazione un tecnico guida i movimenti con un telecomando o con sistemi che replicano i gesti del corpo, e il G1 è molto apprezzato nei laboratori proprio per questo uso. Le risposte possono invece arrivare da un modello linguistico integrato dal team, con una personalità costruita su misura per il programma e un operatore pronto a intervenire quando serve.