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Licenzia 9 dipendenti su 14, li sostituisce con l'intelligenza artificiale e parla di benedizione: le dichiarazioni di Rob Illidge fanno discutere

KameraOne

Rob Illidge, fondatore di Vulse, ha sostituito nove dipendenti su quattordici con strumenti di intelligenza artificiale, presentando la scelta come un vantaggio competitivo.

I risultati economici citati da Illidge non sono documentati e alcune cifre sui risparmi appaiono incoerenti, mentre i licenziamenti hanno suscitato critiche.

Il caso riflette la contrazione delle opportunità per i neolaureati nel Regno Unito e solleva dubbi su chi formerà i professionisti di domani.

Rob Illidge ha 40 anni, vive a Manchester e guida Vulse, una piattaforma che aiuta le aziende a far pubblicare i propri dipendenti su LinkedIn. In tre anni ha lasciato a casa nove persone su quattordici per sostituirle con l’intelligenza artificiale, e ne va fiero.

Il modo in cui racconta questa scelta disegna una visione del lavoro che da una parte è (purtroppo) sempre più attuale e presente, e dall’altra fa paura: le persone, infatti, pesano pochissimo, arrivando a essere né più né meno che una voce di bilancio facilmente depennabile.

Vulse e i tagli: cosa ha fatto Rob Illidge?

Ovviamente, prima di andare ad analizzare le frasi di Illidge, vale la pena guardare alla storia della sua Vulse. L’azienda nasce nel 2019 come progetto parallelo, con l’obiettivo di spingere i dipendenti delle aziende a pubblicare contenuti su LinkedIn per conto del proprio datore di lavoro.

Dopo un anno arriva un finanziamento da venture capital, e Illidge lo usa per assumere. Lo racconta lui stesso in un’intervista alla giornalista Lauren Wilkin dell’agenzia di stampa britannica SWNS: "We got excited and used the money to hire a lot of employees" [ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo e abbiamo usato i soldi per assumere molte persone]. Da cinque persone l’organico sale a quattordici, tra neolaureati al primo impiego e profili più esperti.

Dal 2023 cambia rotta: marketing, vendite e sviluppo vengono smantellati un pezzo alla volta, e al loro posto subentrano software di AI che, secondo i conti del fondatore, costano 140 sterline al mese. La motivazione è riassunta in una frase che ripete più volte durante l’intervista: "AI could do a better job" [l’AI poteva fare un lavoro migliore].

I numeri del successo, tutti forniti da lui

Sempre nella stessa intervista, Illidge sostiene che gli strumenti di intelligenza artificiale svolgano il lavoro di due o tre dipendenti e che abbiano un vantaggio in più: "it carries on working overnight while we sleep" [continua a lavorare di notte mentre noi dormiamo]. Per dare peso alla sua scelta elenca una serie di cifre.

La valutazione di Vulse sarebbe passata da 750.000 sterline nel 2023 a 5 milioni, i ricavi ricorrenti mensili sarebbero cresciuti del 76% su base annua e i ricavi per dipendente si sarebbero moltiplicati per 25.

Va detto però che nessuno di questi dati è accompagnato da documenti o bilanci, e alcuni non tornano fra loro: il fondatore parla di un risparmio di circa 100.000 sterline l’anno in costi del personale e, poco dopo, indica in 250.000 sterline la spesa necessaria per coprire i ruoli eliminati. Aggiunge che ogni dipendente costa più di 500 sterline al mese solo tra contributi e pensione, prima ancora dello stipendio: un argomento che trasforma le persone in una voce di spesa da confrontare con un abbonamento software.

Le frasi che fanno discutere

Il passaggio più inquietante riguarda la passione. "My business is my baby. No one else in the company is as passionate about it as I am, but AI can be" [la mia azienda è la mia creatura. Nessun altro in azienda ci mette la mia stessa passione, l’AI invece può farlo]. Attribuire a un software un attaccamento che si nega alle persone dice molto su come venivano considerati i dipendenti usciti, e su cosa Illidge si aspettava da loro.

Poi c’è la scelta di chi tagliare e il fondatore lo spiega senza giri di parole: "We were looking at repetitive tasks, so graduate jobs were more likely to go" [guardavamo ai compiti ripetitivi, quindi i posti dei neolaureati erano i più a rischio]. Sono le stesse persone assunte con i soldi degli investitori nella fase di entusiasmo, diventate il primo costo da comprimere appena gli strumenti di AI sono maturati.

Il fondatore riconosce un conflitto: "As a founder, you’re responsible for livelihoods, but there’s a conflict of interest" [da fondatore sei responsabile del sostentamento delle persone, però c’è un conflitto di interessi]. Lo definisce un equilibrio da trovare, e ammette che è qualcosa con cui si sente sempre più a suo agio. Il disagio, insomma, passa con l’abitudine.

"Una benedizione travestita": il licenziamento raccontato come un favore

La frase che più di tutte ha acceso le critiche arriva verso la fine dell’intervista. "It’s a blessing in disguise for everyone. Those employees we let go will go on to find a better job for them" [è una benedizione travestita per tutti. I dipendenti che abbiamo lasciato andare troveranno un lavoro più adatto a loro]. Il licenziamento diventa così un’opportunità offerta a chi lo subisce, mentre i dati sul mercato del lavoro britannico raccontano una situazione molto diversa per chi è all’inizio della carriera.

L’ultima contraddizione emerge quando Illidge si schiera sul futuro della tecnologia: "I agree that AI development should slow down" [sono d’accordo sul fatto che lo sviluppo dell’AI debba rallentare]. Lo dice subito dopo averla indicata come la ragione per cui la sua impresa è dove è.

Aggiunge di tenere spesso incontri nelle università e di vedere con favore tanti studenti che si formano sull’intelligenza artificiale, perché lì nasceranno i nuovi posti. Gli stessi studenti, una volta laureati, rappresentano il profilo che lui ha scelto di non tenere.

Un caso singolo dentro una tendenza più ampia

Vulse è una piccola azienda e da sola sposta poco. Il punto è che il suo modello somiglia a quanto sta accadendo nel Regno Unito. Secondo Adzuna, a luglio 2026 le offerte per neolaureati sono state 8.383, il 45,6% in meno rispetto a un anno prima e il livello più basso da quando la piattaforma ha iniziato a monitorarle, nel 2016. Un’indagine della Work Foundation dell’Università di Lancaster indica che il 36% dei datori di lavoro ha ridotto le posizioni d’ingresso negli ultimi dodici mesi.

Le cause sono diverse, dall’economia debole all’aumento dei costi del personale, e l’AI è solo una di queste. La logica però coincide con quella raccontata da Illidge: se un software svolge i compiti ripetitivi, il primo gradino della carriera smette di servire. Resta aperta una domanda che riguarda tutti, cioè chi formerà i professionisti senior di domani se nessuno fa più esperienza da junior.

Modello da imitare o segnale d’allarme

Chi difende scelte come quella di Vulse ricorda che una piccola impresa compete con colossi dai budget enormi, e che tagliare i costi può fare la differenza tra crescere e chiudere. Illidge stesso usa questa immagine: "It’s like David and Goliath" [è come Davide contro Golia]. E invita le altre aziende a seguire la sua strada.

Chi le critica osserva che i benefici restano a chi possiede l’impresa, mentre i costi ricadono su lavoratori all’inizio del percorso e, nel lungo periodo, su un sistema che dovrebbe farli crescere. E fa notare che i numeri di questa storia di successo li fornisce soltanto chi ha interesse a raccontarla così. Se il suo modello diventasse la norma, il lavoro dei più giovani rischierebbe di sparire prima ancora di cominciare.