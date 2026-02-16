Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple vuole arricchire il suo ecosistema con sempre più funzioni legate all’intelligenza artificiale. Le difficoltà nello sviluppo della suite Apple Intelligence sono note da tempo, tanto che l’azienda di Cupertino è stata “costretta” ad accordarsi con Google per poter utilizzare i modelli di Gemini per lo sviluppo della nuova versione di Siri (ancora in attesa del debutto ufficiale). Un altro progetto che l’azienda intende portare avanti è rappresentato da un importante aggiornamento per CarPlay che si prepara a ricevere una vera e propria rivoluzione, legata a doppio filo all’intelligenza artificiale.

In particolare, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguard ale novità in arrivo da Apple, la piattaforma dell’azienda americana si prepara ad aprire le porte agli assistenti vocali di terze parti e, quindi, anche a ChatGPT con un netto passo in avanti rispetto allo stato attuale che prevede la possibilità per gli utenti di affidarsi esclusivamente a Siri, che da tempo deve fare i conti con le critiche da parte degli utenti. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito alle novità in arrivo.

Più IA per CarPlay

Lo scenario futuro descritto dall’insider è sicuramente molto interessante e anticipa un deciso cambiamento per l’azienda di Cupertino che potrebbe essere quasi forzata ad aprire il suo ecosistema, per consentire agli utenti l’accesso ad assistenti IA più efficienti e in grado di offrire un servizio più completo. Le ipotesi relative all’apertura a soluzioni esterne di CarPlay sono sempre più concrete. Questa mossa, però, potrebbe essere una soluzione temporanea, in vista dello sviluppo di una soluzione proprietaria, legata alla nuova versione di Siri basata su Gemini, in grado di garantire il salto di qualità atteso da tempo dagli utenti CarPlay.

Un’apertura con alcune limitazioni

L’apertura agli assistenti IA di terze parti per CarPlay dovrebbe presentare, in ogni caso, alcune limitazioni. Il tasto dedicato a Siri, infatti, difficilmente potrà essere sostituito e anche l‘attivazione tramite comandi vocali sarà esclusiva per l’assistente di Apple. Gli utenti che vorranno utilizzare un assistente di terze parti, come ChatGPT, dovranno aprire manualmente l’app.

Queste novità potrebbero essere annunciate nel corso dei prossimi mesi. All’orizzonte, infatti, ci sono diversi appuntamenti per Apple che ha in programma nuove versioni di iOS 26 (dopo il rilascio di iOS 26.3) ma già si sta concentrando su iOS 27 che dovrebbe portare un sostanziale salto in avanti in termini di integrazione con l’intelligenza artificiale.

Dal punto di vista software, quindi, l’ecosistema di Apple è un cantiere aperto e tante novità arriveranno nel corso del prossimo futuro, andando ad arricchire l’esperienza d’uso degli utenti. Ulteriori aggiornamenti in merito dovrebbero arrivare a breve.