iStock | Ph. Kyle Little

Questa volta non è un raro tesoro archeologico quello che è tornato alla luce, bensì alcuni gioielli imperiali di incalcolabile valore, di cui non si avevano più notizie da oltre un secolo. Stiamo parlando dell’incredibile ritrovamento avvenuto in Canada, dove – a quanto pare dopo un lunghissimo e travagliato viaggio – alcuni preziosi appartenuti alla famiglia degli Asburgo sono stati custoditi per tutto questo tempo. In che modo il tesoro, a seguito del crollo dell’Impero Austro-Ungarico, è arrivato oltreoceano e vi è rimasto in gran segreto per più di cento anni? La storia è davvero affascinante: scopriamola insieme.

Che cos’è il tesoro degli Asburgo

A ben 100 anni dalla sua scomparsa, il tesoro degli Asburgo è stato ritrovato: si trova ben custodito in Canada, all’interno di un caveau che lo ha protetto per tantissimo tempo. Non è ancora certo l’elenco degli oggetti preziosi che lo compongono, ad eccezione di due gioielli dal valore inestimabile. Si tratta del celebre “Fiorentino”, diamante di origine indiana di ben 137 carati, che venne soprannominato “pietra del destino” per via delle numerose leggende di cui è circondato: venne donato da Napoleone a Maria Luisa d’Austria, in occasione del loro matrimonio. L’altro gioiello è l’orologio-bracciale di diamanti appartenuto all’imperatrice Maria Teresa, che lo donò a sua figlia Maria Antonietta, ultima regina di Francia. Non ci sono invece notizie della corona di diamanti dell’imperatrice Sissi, anch’essa parte del tesoro degli Asburgo, che tuttavia non risulta ritrovata.

Parte della storia di questo tesoro è ben nota: Carlo I, ultimo imperatore d’Austria, ordinò al conte Leopold Berchtold, uno dei suoi più fedeli collaboratori, di nascondere i preziosi di famiglia prima che l’Impero crollasse. I gioielli, fino a quel momento custoditi presso la residenza imperiale (la Hofburg di Vienna), vennero così prelevati segretamente nel 1918 e trasferiti in Svizzera. Qui rimasero fino al 1921, data ultima di cui si hanno notizie del tesoro: perduta ogni loro traccia, si è a lungo ipotizzato che fossero stati trafugati o che fossero stati venduti singolarmente. Ma nei giorni scorsi il quotidiano tedesco Der Spiegel ha rivelato la verità, raccontando una storia sensazionale.

L’incredibile storia del tesoro degli Asburgo, nascosto in Canada

Il tesoro degli Asburgo, purtroppo privo della preziosissima corona dell’imperatrice Sissi, è rimasto in Canada per tutto questo tempo senza che di esso si ebbero notizie. Come ci è arrivato? A ricostruire il suo travagliato viaggio è il Der Spiegel, grazie alla narrazione di Karl Habsburg, imprenditore austriaco discendente dalla famiglia imperiale. L’imperatrice Zita, moglie di Carlo I (colui che fece nascondere i gioielli in Svizzera), recuperò i preziosi prima di fuggire dall’Austria e iniziare il suo lungo esilio. I gioielli, custoditi in una piccola valigetta di pelle marrone, arrivarono così a Madeira: qui Carlo I morì nel 1922, lasciando Zita da sola con i loro otto figli.

La donna, ormai in condizioni di povertà, si diresse dapprima nei Paesi Baschi e poi in Belgio. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Zita e i suoi figli valicarono i Pirenei e si nascosero in Spagna, quindi raggiunsero il continente americano e finalmente vennero accolti in Canada, nella piccola provincia di Sillery (nel Quebec). L’ex imperatrice affidò il tesoro al caveau di una banca, ordinando che la sua collocazione venisse tenuta segreta per 100 anni dalla morte di suo marito. Il centenario cadde nel 2022, anno in cui Karl Habsburg venne informato da due suoi cugini che la loro nonna Zita aveva nascosto i gioielli della famiglia in Canada, raccontando finalmente questa incredibile storia.

Ora, l’ubicazione del tesoro degli Asburgo è stata svelata, dopo che i suoi legittimi proprietari hanno rispettato le ultime volontà dell’ex imperatrice Zita. Karl, volato oltreoceano per visionare i gioielli, ne ha fatto verificare l’autenticità da Christoph Köchert, appartenente alla famiglia di gioiellieri ufficiali della corona. Che cosa ne sarà adesso di questo prezioso tesoro? I discendenti degli Asburgo vorrebbero che gli ori venissero esposti: la prima tappa dovrebbe essere proprio in Canada, come gesto di riconoscenza per il Paese che diede rifugio all’ex imperatrice Zita dopo il suo esilio dall’Europa.