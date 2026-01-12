Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Sembra essere tornato il puma in Patagonia ma non ha trovato lo stesso ambiente di un tempo: come il cambiamento climatico e l’uomo influiscono sugli ecosistemi

Nella Patagonia argentina sta accadendo qualcosa che va ben oltre la semplice curiosità naturalistica. Il ritorno dei puma, dopo decenni di assenza, sta ridefinendo equilibri antichi e racconta molto di come il nostro pianeta stia cambiando più in fretta di quanto immaginiamo.

Puma in Patagonia: quando la natura riscrive le sue regole

Per gran parte del Novecento, i puma erano scomparsi da ampie zone della Patagonia. La colpa, come spesso accade, non era del clima ma degli uomini: l’allevamento di pecore lungo la costa aveva trasformato il grande felino in un nemico da eliminare, fino quasi a cancellarlo dal paesaggio. Le cose hanno iniziato a cambiare nel 2004, con la nascita del Parco Nazionale Monte León. Terminata la caccia sistematica, i puma sono tornati.

Ma non hanno trovato la Patagonia che ricordavano.

Al loro rientro, i grandi felini si sono imbattuti in una presenza diventata dominante lungo la costa: una delle più grandi colonie di pinguini di Magellano del Sud America, con oltre 40.000 coppie concentrate su appena due chilometri di litorale. Un’enorme riserva di cibo, disponibile solo in certi mesi, che ha spinto i puma a comportamenti mai documentati prima.

Pinguini di Magellano e nuovi equilibri dell’ecosistema

Lo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B e condotto da Mitchell Serota (Università della California, Berkeley) con il supporto della Fundación Rewilding Argentina ha osservato un fenomeno sorprendente: i puma hanno iniziato a predare sistematicamente i pinguini, una preda inusuale per un carnivoro terrestre abituato a cacciare guanachi, cervi e lepri.

Non solo: la presenza stagionale dei pinguini ha modificato profondamente il comportamento sociale dei puma. Animali famosi per la loro solitudine sono diventati, in quell’area, sorprendentemente tolleranti. Condividono porzioni di territorio, si incontrano spesso senza aggredirsi e sembrano adattarsi a un sistema in cui il cibo è abbondante, concentrato e temporaneo.

Secondo Emiliano Donadio, direttore scientifico della Fundación Rewilding Argentina e coautore della ricerca, questo dimostra che il ripristino degli ecosistemi non equivale mai a un semplice ritorno al passato: le specie rientrano in ambienti profondamente trasformati e sono costrette a improvvisare nuove strategie di sopravvivenza.

Ritorno dei grandi predatori e cambiamento climatico

Ed è qui che il ritorno dei grandi predatori incontra il tema del cambiamento climatico. L’abbondanza di pinguini in alcune zone della Patagonia è legata a dinamiche marine e costiere influenzate dall’aumento delle temperature e dalle variazioni delle correnti oceaniche, che modificano la distribuzione delle risorse ittiche e quindi dei pinguini stessi. I puma, predatori opportunisti per eccellenza, rispondono adattandosi a questa nuova offerta alimentare.

È il segnale di ecosistemi che stanno reagendo a una catena di cambiamenti globali. Quando una specie terrestre inizia a dipendere in modo significativo da una preda marina, significa che le frontiere ecologiche si stanno spostando.

Le domande che preoccupano gli scienziati

Finora la colonia di pinguini di Monte León appare stabile, forse persino in crescita. Ma gli scienziati non sanno quanti pinguini vengano predati da ogni singolo puma né quali saranno gli effetti a lungo termine sulla popolazione di uccelli e sugli erbivori come i guanachi, storica preda dei felini. La rete alimentare si sta riconfigurando e, come spesso accade in questi casi, le conseguenze emergono lentamente.

Serota lo dice chiaramente: non stiamo tornando a una fotografia del passato, stiamo osservando la nascita di un sistema nuovo. Un sistema che racconta, con sorprendente chiarezza, quanto il cambiamento climatico e le attività umane abbiano già modificato gli equilibri della natura.

In Patagonia, il puma non è soltanto tornato. Sta imparando a vivere in un mondo diverso. E questo, forse, è il messaggio più inquietante di tutti.