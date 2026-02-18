Libero
Risparmio da non perdere sul tapis roulant smart con speaker bluetooth

Walking Pad compatto con AI e app TicSports, velocità 1–6 km/h: oggi è in sconto del 30% su Amazon. Facile da riporre, speaker Bluetooth e display LED.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Risparmio da non perdere sul tapis roulant smart con speaker bluetooth Amazon

L’offerta giusta per chi vuole restare attivo in casa senza occupare spazio: su Amazon il Mobvoi Walking Pad scende di prezzo con uno sconto del 30%. Questo tapis roulant compatto e intelligente è pensato per la camminata sotto la scrivania e per l’uso quotidiano in casa o in ufficio: si monta in pochi istanti, si sposta facilmente grazie alle ruote e si controlla in modo intuitivo con il telecomando. Per non perdere tempo, ecco il link diretto all’offerta.

Grazie alla velocità regolabile 1–6 km/h, è ideale per passeggiate leggere o passo svelto, con un’andatura stabile e sicura. Il display LED frontale mostra in rotazione distanza, velocità, tempo e calorie, mentre l’app TicSports aggiunge funzioni smart e coaching basato su AI per mantenere alta la motivazione. Il design sottile consente di riporlo sotto un letto o dietro una porta quando non serve: una soluzione pratica per chi ha poco spazio e cerca un attrezzo affidabile e pronto all’uso.

Mobvoi Walking Pad

Mobvoi Walking Pad

188,99 €269,99 € -81,00 € (30%)

Mobvoi Walking Pad: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Mobvoi Walking Pad è proposto in offerta a 188,99€ con uno sconto del 30%. Una cifra particolarmente interessante per un walking pad 2 in 1 pensato per l’allenamento quotidiano in casa e in ufficio. Se stai cercando un modo semplice per aumentare i passi giornalieri, questa promo è un’opportunità concreta per portarti a casa un modello solido, curato nei dettagli e pronto all’uso fin da subito.

Mobvoi Walking Pad: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è l’integrazione con l’app TicSports: piani personalizzati, metriche in tempo reale e coaching con AI rendono gli allenamenti più efficaci. Le modalità Camminata e Corsa leggera 2 in 1 arrivano fino a 6 km/h, mentre l’area di corsa 42 x 102 cm offre maggiore libertà di movimento. Gli altoparlanti Bluetooth integrati permettono di ascoltare musica o podcast, e con le funzioni di allenamento virtuale puoi collegarti a piattaforme diffuse come Zwift e Kinomap per scenari immersivi.

Il display LED è chiaro e leggibile; nella confezione trovi telecomando, cavo di alimentazione, chiave di sicurezza, kit di attrezzi e manuale. La struttura in acciaio con motore da 2,25 HP pesa circa 22,8 kg e misura 124 x 53,8 x 12,7 cm (piegato: 48.8\" L x 21.2\" W x 5\" H). La velocità è regolabile a step di 0,5 km/h per adattarsi al tuo ritmo e la capacità indicata arriva fino a 120 kg. Un walking pad compatto, solido e facile da riporre, perfetto per trasformare ogni pausa in movimento utile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

