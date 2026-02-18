Risparmio da non perdere sul tapis roulant smart con speaker bluetooth

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Walking Pad compatto con AI e app TicSports, velocità 1–6 km/h: oggi è in sconto del 30% su Amazon. Facile da riporre, speaker Bluetooth e display LED.

L’offerta giusta per chi vuole restare attivo in casa senza occupare spazio: su Amazon il Mobvoi Walking Pad scende di prezzo con uno sconto del 30%. Questo tapis roulant compatto e intelligente è pensato per la camminata sotto la scrivania e per l’uso quotidiano in casa o in ufficio: si monta in pochi istanti, si sposta facilmente grazie alle ruote e si controlla in modo intuitivo con il telecomando. Per non perdere tempo, ecco il link diretto all’offerta.

Grazie alla velocità regolabile 1–6 km/h, è ideale per passeggiate leggere o passo svelto, con un’andatura stabile e sicura. Il display LED frontale mostra in rotazione distanza, velocità, tempo e calorie, mentre l’app TicSports aggiunge funzioni smart e coaching basato su AI per mantenere alta la motivazione. Il design sottile consente di riporlo sotto un letto o dietro una porta quando non serve: una soluzione pratica per chi ha poco spazio e cerca un attrezzo affidabile e pronto all’uso.

Mobvoi Walking Pad: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Mobvoi Walking Pad è proposto in offerta a 188,99€ con uno sconto del 30%. Una cifra particolarmente interessante per un walking pad 2 in 1 pensato per l’allenamento quotidiano in casa e in ufficio. Se stai cercando un modo semplice per aumentare i passi giornalieri, questa promo è un’opportunità concreta per portarti a casa un modello solido, curato nei dettagli e pronto all’uso fin da subito.

Mobvoi Walking Pad: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è l’integrazione con l’app TicSports: piani personalizzati, metriche in tempo reale e coaching con AI rendono gli allenamenti più efficaci. Le modalità Camminata e Corsa leggera 2 in 1 arrivano fino a 6 km/h, mentre l’area di corsa 42 x 102 cm offre maggiore libertà di movimento. Gli altoparlanti Bluetooth integrati permettono di ascoltare musica o podcast, e con le funzioni di allenamento virtuale puoi collegarti a piattaforme diffuse come Zwift e Kinomap per scenari immersivi.

Il display LED è chiaro e leggibile; nella confezione trovi telecomando, cavo di alimentazione, chiave di sicurezza, kit di attrezzi e manuale. La struttura in acciaio con motore da 2,25 HP pesa circa 22,8 kg e misura 124 x 53,8 x 12,7 cm (piegato: 48.8\" L x 21.2\" W x 5\" H). La velocità è regolabile a step di 0,5 km/h per adattarsi al tuo ritmo e la capacità indicata arriva fino a 120 kg. Un walking pad compatto, solido e facile da riporre, perfetto per trasformare ogni pausa in movimento utile.

