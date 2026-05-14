Casa efficiente, le soluzioni intelligenti per ottimizzare i consumi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Enel

Con l’innalzamento delle temperature, il consumo energetico delle famiglie italiane cresce sensibilmente. Climatizzatori e altri dispositivi elettronici fan sì che la stagione calda richieda di più alla casa e all’impianto elettrico. La buona notizia è che, con le giuste scelte – di tecnologia, di tariffa e di abitudini – è possibile godersi tutto il comfort dell’estate gestendo la spesa energetica in modo intelligente e consapevole.

Il punto di partenza è capire su quali leve agire. Esistono essenzialmente tre variabili che determinano quanto si spende in bolletta durante i mesi più caldi: l’efficienza dei dispositivi che utilizziamo, il prezzo che paghiamo per ogni kilowattora consumato e l’importanza di mantenere gli impianti in buone condizioni nel tempo. Quindi, lavorare su tutte e tre in modo coordinato è la strategia più solida per ottenere un risparmio reale e duraturo.

Come ridurre i consumi a partire dal dispositivo giusto

Quando si parla di consumi, il climatizzatore è il dispositivo su cui vale più la pena ragionare. Non perché consumi molto per natura, ma perché la differenza tra un modello efficiente e uno datato è enorme: un climatizzatore di ultima generazione può consumare fino al 40% in meno a parità di comfort percepito. Questo significa che la scelta del dispositivo, più ancora delle abitudini d’uso, determina in larga parte il peso del clima sulla bolletta estiva.

Enel

L’efficienza energetica di un climatizzatore dipende principalmente dalla sua classe energetica e dalla tecnologia del compressore. I modelli più recenti adottano compressori inverter, che modulano la potenza in base alla temperatura effettiva dell’ambiente anziché lavorare a cicli on/off: il risultato è un consumo più basso, una temperatura più stabile e una maggiore durata nel tempo del dispositivo. A questo si aggiunge la qualità dell’installazione: un climatizzatore posizionato correttamente, con le tubazioni ben coibentate e l’unità esterna in un punto ventilato, rende molto di più rispetto a uno installato in modo approssimativo.

Climatizzatore alta efficienza con Enel, l’offerta LG Libero

Per chi vuole aggiornare il proprio impianto in vista dell’estate, Enel propone il climatizzatore LG Libero 9.000 btu a partire da 379€ IVA inclusa, ideale sia per il raffrescamento d’estate che per il riscaldamento d’inverno, con consegna inclusa nel prezzo.

Per chi sceglie di acquistarlo con installazione inclusa ed è cliente Enel luce o lo diventa, è previsto un bonus in bolletta di 180€, che abbassa ulteriormente il costo effettivo dell’acquisto. A questo si aggiunge la possibilità di accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente e di finanziare l’acquisto a tasso zero – TAN 0%, TAEG 0% – per i clienti Enel luce o gas che optano per la formula con installazione.

Prezzi luce e gas bloccati, come proteggersi dalle oscillazioni del mercato

Un climatizzatore ad alta efficienza è fondamentale, ma non è l’unica variabile che incide sulla bolletta. Il prezzo luce per ogni kilowattora consumato ha un peso altrettanto significativo, e in un contesto di mercato in continua evoluzione scegliere una tariffa stabile può fare una differenza concreta nel corso di un intero anno.

L’offerta Fix luce e gas di Enel è ideale proprio per chi vuole pianificare la propria spesa energetica senza dover seguire le oscillazioni del mercato. Con questa offerta, i prezzi di luce e gas restano bloccati per 2 anni, con uno sconto del 20% sul prezzo luce fino a un massimo di 100 kWh/mese e del 30% sul prezzo gas. Una scelta particolarmente vantaggiosa nei mesi più caldi, quando i consumi aumentano e la variabilità tariffaria rischia di incidere in modo più marcato sulla spesa mensile.

Enel

Assistenza Enel, proteggere gli impianti per risparmiare tutto l’anno

Un climatizzatore efficiente e una tariffa vantaggiosa sono due ottimi punti di partenza. Il terzo elemento che completa una strategia di risparmio intelligente è la manutenzione: un impianto ben curato consuma meno, dura di più e garantisce prestazioni costanti nel tempo.

Per i clienti che aderiscono a Fix luce o gas, Enel mette a disposizione due piani di assistenza dedicati. Con Enel Assistenza Luce o Gas si ottengono 3 mesi di servizio gratuiti, seguiti da un canone di 1,99€/mese per i successivi 21 mesi. Il piano copre 2 interventi all’anno, ciascuno fino a 250€, in ambito elettrico o sull’impianto gas: una copertura mirata per chi vuole una protezione essenziale a un costo contenuto.

Chi cerca invece una tutela più ampia può scegliere Enel Assistenza Casa, disponibile con un bonus da 50€ che porta il canone a 4,31€/mese per 2 anni, anziché 6,40€. In questo caso il massimale per intervento sale a 500€, e la copertura si estende a un perimetro molto più vasto. Oltre all’impianto elettrico e a quello gas, include caldaia, climatizzatore, scaldabagno, impianto idraulico, fabbro e vetraio. Per chi ha appena rinnovato il climatizzatore o dispone di una casa con più impianti da tutelare, questa formula assicura una tranquillità complessiva difficile da replicare con soluzioni separate.

Come attivare le offerte Enel

Per saperne di più, è possibile visitare i negozi Enel presenti sul territorio nazionale oppure chiamare il numero gratuito 140, attivo tutti i giorni festività escluse, dalle 7 alle 22.