Le possibili conseguenze del crollo della corrente atlantica, la celebre AMOC, sarebbero devastanti, tra clima estremo e crisi umanitarie: quando è previsto il punto di non ritorno?

La possibilità di un crollo della corrente atlantica, nota agli scienziati come AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), non è più soltanto una previsione lontana. Diversi studi recenti avvertono che il sistema di correnti oceaniche atlantiche, che da secoli regola il clima europeo e mondiale, potrebbe avvicinarsi a un punto di non ritorno con conseguenze drammatiche. L’argomento, spesso confinato nelle riviste scientifiche, oggi diventa di attualità perché riguarda direttamente il futuro di milioni di persone.

Cos’è la circolazione atlantica meridionale e perché è così importante

L’AMOC, o circolazione atlantica meridionale, funziona come un gigantesco nastro trasportatore che muove masse d’acqua calda dai tropici verso l’Europa e l’Artico. In quelle regioni l’acqua si raffredda, diventa più densa e sprofonda, alimentando così una corrente di ritorno che ridistribuisce calore e mantiene stabili i principali equilibri climatici.

Se questo motore naturale si indebolisse o collassasse, l’Europa potrebbe affrontare inverni rigidi ed estati siccitose, mentre i Paesi tropicali perderebbero gran parte delle piogge necessarie per l’agricoltura. Non si tratta di un dettaglio marginale, ma di un meccanismo che sostiene la vita di miliardi di persone. Non a caso molti climatologi parlano del rischio più serio mai registrato nel sistema climatico moderno.

Il rischio di collasso secondo gli scienziati

Per anni la comunità scientifica ha discusso sull’ipotesi di un collasso dell’AMOC prima del 2100. Alcune analisi sembravano escluderlo, ma le nuove ricerche hanno ampliato l’orizzonte temporale, spingendosi fino al 2300 e oltre. È in questa prospettiva che emerge un dato inquietante: il punto di svolta potrebbe arrivare già nei prossimi decenni, ben prima del crollo definitivo della circolazione atlantica meridionale.

La probabilità varia in base alle emissioni: con scenari di alte emissioni, la possibilità di un collasso dell’AMOC supera il 70%. Anche in condizioni più ottimistiche, con riduzioni significative della CO2, la percentuale resta comunque rilevante. Il rischio, dunque, non può più essere considerato remoto.

Le cause: riscaldamento globale e acqua dolce in eccesso

Il riscaldamento globale è il principale responsabile di questo squilibrio. L’aumento delle temperature superficiali rende l’acqua più leggera, riducendo la sua capacità di sprofondare e alimentare il sistema delle correnti. A ciò si aggiunge lo scioglimento accelerato dei ghiacci in Groenlandia, che riversa enormi quantità di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale. Questo afflusso modifica la densità marina e rallenta ulteriormente il flusso.

Le simulazioni mostrano che i mari del Labrador e del Nord sono tra le aree più vulnerabili. Qui la miscelazione verticale delle acque è già compromessa e questo indebolimento potrebbe trasformarsi in una vera e propria “rottura” della corrente atlantica. Gli scienziati avvertono che si tratta di dinamiche osservabili già oggi e non solo di proiezioni teoriche.

Quali conseguenze per il nostro futuro

Un crollo della corrente atlantica porterebbe con sé conseguenze globali. In Europa il clima diventerebbe instabile, con siccità estive devastanti e improvvisi rigori invernali. L’innalzamento del livello del mare accelererebbe, mentre nelle regioni tropicali le piogge monsoniche potrebbero ridursi drasticamente, mettendo in difficoltà l’approvvigionamento idrico e alimentare.

Gli esperti sottolineano che non è ancora troppo tardi. Ridurre le emissioni e rispettare gli accordi internazionali – come l’Accordo di Parigi – resta l’unica via per evitare di oltrepassare definitivamente il punto di non ritorno climatico. Tuttavia, anche scenari moderati comportano un rischio significativo e l’incertezza rende la sfida ancora più urgente.

Un futuro da scrivere oggi

Il dibattito sulrischio del collasso del sistema climatico europeo non è più materia da convegni specialistici: riguarda direttamente il destino del pianeta. Ogni decennio di ritardo aumenta la possibilità che la corrente atlantica si avvicini a un collasso irreversibile. Per questo motivo scienziati come Stefan Rahmstorf e altri ricercatori internazionali parlano di urgenza assoluta.

Il futuro del clima globale dipende dalle decisioni prese nel presente. Sapere che la corrente atlantica meridionale è fragile ci ricorda che la stabilità che diamo per scontata non è garantita. Solo un’azione rapida e condivisa può impedire che il nostro mondo si trasformi in uno scenario dominato da estremi climatici e crisi umanitarie senza precedenti.