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Stufetta Dreo, prezzo mini e riscalda velocemente l'abitazione

Il riscaldatore smart Dreo è in offerta con uno sconto del 32% e il prezzo è mini. Compatto, si sposta facilmente di stanza in stanza.

3 min di lettura

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Redazione

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Riscaldatore intelligente Dreo in ceramica PTC Amazon

Una stanza fredda o una postazione di lavoro poco confortevole possono rendere più difficile concentrarsi, soprattutto quando serve un calore mirato. Il riscaldatore intelligente Dreo è disponibile con uno sconto del 32%, per riscaldare l’ambiente con un apparecchio portatile.

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La struttura compatta consente di collocarlo sul pavimento accanto ai piedi oppure su una scrivania vicino alla postazione. La tecnologia Hyperamics e la potenza fino a 1500 W sono pensate per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata; l’oscillazione a 70° distribuisce il calore nell’area circostante. Per regolare il comfort, ci sono un termostato digitale da 5 a 35 °C e la modalità ECO, che adatta il livello di calore alla temperatura impostata. Il controllo è possibile anche tramite Alexa, Google Assistant o app Dreo.

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Riscaldatore Dreo in offerta: sconto del 32% e prezzo di 59,99€

Se cerchi un apparecchio portatile per aggiungere calore a una stanza o alla tua postazione, il riscaldatore Dreo a 59,99€ abbina una stufa elettrica in ceramica PTC a funzioni di controllo e regolazione. Il prezzo indicato è accompagnato da uno sconto del 32%. La scheda non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso: non è quindi possibile specificare questi dettagli.

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Il riscaldatore Dreo con oscillazione a 70° e modalità ECO

Quando il freddo si concentra vicino alla scrivania o in una zona specifica della stanza, può essere utile poter orientare il calore e regolarne l’intensità. Questo modello combina oscillazione, termostato e diverse modalità per adattare l’utilizzo alle proprie esigenze:

  • Riscaldamento in ceramica PTC fino a 1500 W: la tecnologia Hyperamics è progettata per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, utile quando vuoi rendere più confortevole una postazione o un ambiente.
  • Oscillazione a 70°: il movimento distribuisce il calore su un’area più ampia, invece di concentrarlo soltanto davanti all’apparecchio; tra gli ambienti indicati ci sono camera da letto, ufficio, garage e cantina.
  • Modalità ECO e termostato digitale da 5 a 35 °C: puoi impostare la temperatura a intervalli di un grado e lasciare che la modalità ECO regoli il livello di calore in base al valore desiderato.
  • Telecomando, app e assistenti vocali: il controllo è disponibile tramite telecomando, app Dreo, Alexa e Google Assistant. L’app potrebbe non essere disponibile in italiano.
  • Protezioni integrate: il sistema Shield360° comprende protezione antiribaltamento e contro il surriscaldamento; sono inoltre indicati materiali ignifughi UL94 V-0 e una presa di sicurezza migliorata.

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Approfitta subito dello sconto del 32% sul riscaldatore Dreo.

FAQ

Come si controlla il riscaldatore intelligente Dreo?

Si può controllare con il telecomando, tramite app Dreo oppure con Alexa e Google Assistant. La disponibilità dell’app in italiano non è garantita.

A quale temperatura si può impostare il termostato?

Il termostato digitale è regolabile da 5 a 35 °C, con incrementi di un grado.

Il riscaldatore Dreo oscilla?

Sì, l’oscillazione a 70° aiuta a distribuire il calore nell’area circostante.

Quali protezioni sono integrate?

Sono indicate protezione antiribaltamento e contro il surriscaldamento, oltre a materiali ignifughi UL94 V-0.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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