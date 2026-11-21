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Azzerare le emissioni potrebbe non fermare il riscaldamento globale. Un nuovo studio spiega perché il livello di temperatura già raggiunto potrebbe fare la differenza.

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Una ricerca del Met Office e dell’Università di Liverpool indica che, dopo lo zero emissioni, il clima potrebbe continuare a scaldarsi se ha già superato determinate soglie.

Le simulazioni stimano un aumento fino a 0,6 °C in 150 anni dopo lo stop alle emissioni, negli scenari con riscaldamento globale tra 3 e 5 °C.

Azzerare presto le emissioni potrebbe ridurre i rischi climatici e influire sui carbon budget, ma i risultati dovranno essere verificati con altri modelli.

Anche se smettessimo completamente di emettere anidride carbonica, la temperatura del nostro pianeta potrebbe continuare ad aumentare. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta dal Met Office Hadley Centre, in collaborazione con l’Università di Liverpool, che mette in discussione alcune ipotesi sulla stabilizzazione del clima dopo l’azzeramento delle emissioni.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Climate Change, suggerisce che la risposta del clima dipenda soprattutto dal livello di riscaldamento globale già raggiunto. Se le emissioni venissero azzerate quando l’aumento delle temperature è ancora relativamente contenuto, il riscaldamento potrebbe arrestarsi. Superate determinate soglie, invece, il pianeta potrebbe continuare a scaldarsi per molto tempo.

Cosa succederebbe al riscaldamento globale se azzerassimo le emissioni di CO₂?

Per capire cosa potrebbe accadere, i ricercatori hanno utilizzato il modello climatico UK Earth System Model (UKESM1.2), simulando l’interruzione delle emissioni umane di CO₂ in diversi scenari di riscaldamento globale.

I risultati cambiano sensibilmente a seconda delle temperature raggiunte. Con un aumento fino a 2 °C rispetto all’epoca preindustriale, il clima tenderebbe a stabilizzarsi, senza ulteriori incrementi significativi della temperatura media globale.

La situazione sarebbe diversa se il riscaldamento raggiungesse livelli compresi tra 3 e 5 °C. In questo caso, secondo le simulazioni, la temperatura terrestre potrebbe aumentare di altri 0,4–0,6 °C nei 150 anni successivi all’azzeramento delle emissioni.

Ma perché il pianeta continuerebbe a scaldarsi anche senza nuove emissioni di anidride carbonica?

La spiegazione è legata al funzionamento del sistema climatico. La Terra potrebbe continuare ad assorbire più energia di quanta ne restituisca nello spazio. Uno squilibrio che può persistere per decenni, persino per secoli, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature.

C’è poi la questione della CO₂ già presente nell’atmosfera. Secondo le simulazioni, con temperature più elevate gli ecosistemi terrestri diventano meno efficaci nell’assorbirla. Gli oceani continuerebbero invece ad assorbire anidride carbonica, ma il raffreddamento associato a questo processo sarebbe progressivamente meno incisivo.

Perché raggiungere le emissioni zero il prima possibile è importante

I risultati dello studio potrebbero avere conseguenze importanti per gli obiettivi climatici internazionali. Azzerare le emissioni nette quando il riscaldamento globale è ancora contenuto potrebbe infatti ridurre il rischio che le temperature continuino ad aumentare nei secoli successivi.

La ricerca solleva anche interrogativi sui cosiddetti carbon budget, ovvero i bilanci di carbonio che indicano quanta CO₂ possiamo ancora emettere nell’atmosfera senza superare una determinata soglia di riscaldamento globale. Si tratta di calcoli utilizzati per stabilire quanto rapidamente dobbiamo ridurre le emissioni per limitare l’aumento delle temperature.

Se il pianeta continuasse a scaldarsi anche dopo l’azzeramento delle emissioni, la quantità di CO₂ che possiamo ancora permetterci di emettere potrebbe essere inferiore alle stime attuali, soprattutto negli scenari caratterizzati da un riscaldamento più elevato.

Secondo la ricerca, più alta sarà la temperatura raggiunta prima dell’azzeramento delle emissioni, più difficile potrebbe diventare riportarla verso livelli inferiori. Ritardare la riduzione delle emissioni potrebbe quindi avere conseguenze sul clima anche molto tempo dopo il loro arresto.

Gli stessi ricercatori invitano però alla cautela. Lo studio si basa sulle simulazioni di un unico modello climatico e i risultati dovranno essere verificati da ulteriori ricerche. Bisognerà capire se altri modelli mostreranno lo stesso comportamento e in che misura i diversi scenari di riduzione delle emissioni possano influenzare l’andamento delle temperature dopo il loro azzeramento.