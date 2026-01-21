Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

In natura, vivere a lungo e riprodursi molto sono obiettivi che raramente coincidono. Una nuova analisi comparativa su larga scala indica che, nei mammiferi, limitare la riproduzione è spesso associato a un’estensione significativa della durata della vita. Il legame emerge con chiarezza osservando specie diverse allevate in condizioni controllate e suggerisce l’esistenza di una regola biologica profonda che connette fertilità e invecchiamento.

Bloccare la riproduzione aumenta l’aspettativa di vita: lo studio

Lo studio, condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che comprende scienziati del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, istituto di ricerca interdisciplinare con sede a Lipsia, ha esaminato i dati relativi a 117 specie di mammiferi, affiancandoli a una meta-analisi di numerosi lavori precedenti.

Perché alcune specie vivono a lungo pur avendo pochi figli, mentre altre si riproducono intensamente e invecchiano rapidamente? Secondo la biologia evolutiva, la risposta non va cercata in un singolo gene o in un fattore ambientale isolato, ma nel modo in cui ogni organismo distribuisce le proprie risorse lungo l’arco della vita.

Il recente lavoro rafforza questa interpretazione, mostrando che nei mammiferi la riduzione dell’attività riproduttiva è spesso associata a una maggiore longevità. Non si tratta di una scoperta sensazionale, ma della conferma di una regola di fondo: vivere più a lungo richiede energia, ed è un’energia che non può essere spesa contemporaneamente per produrre prole.

La riproduzione non è un evento neutro dal punto di vista biologico. Anche quando non è immediatamente visibile, comporta un consumo costante di risorse. L’organismo deve sostenere processi che incidono sul metabolismo, sul comportamento, sul sistema immunitario e sulla capacità di riparazione cellulare. Nel lungo periodo, questo investimento lascia tracce evidenti sul ritmo dell’invecchiamento.

Osservando un ampio numero di specie, emerge un quadro coerente. Gli individui che non destinano energie alla riproduzione tendono a mantenere più a lungo l’equilibrio fisiologico, riducendo l’esposizione a stress cronici e a rischi indiretti legati al comportamento. Non si tratta quindi soltanto di avere meno figli, ma di modificare l’intero assetto biologico che accompagna la funzione riproduttiva.

Le differenze tra maschi e femmine

L’analisi indica che l’effetto è diffuso in molti gruppi di mammiferi, indipendentemente dalla loro storia evolutiva. I meccanismi che collegano riproduzione e longevità, però, non sono identici tra maschi e femmine. Nei maschi, l’aumento della durata della vita è osservabile solo quando la soppressione riproduttiva comporta anche l’eliminazione della produzione di testosterone. Interventi che mantengono intatta la funzione ormonale non producono lo stesso risultato.

Nelle femmine, invece, diverse forme di blocco riproduttivo risultano associate a una maggiore longevità. Questo suggerisce che il beneficio derivi dal venir meno dell’impegno complessivo richiesto dalla funzione riproduttiva. Lo studio segnala però che una vita più lunga non coincide necessariamente con una migliore condizione di salute nelle fasi avanzate, indicando l’esistenza di possibili compromessi.

Oltre alla durata della vita, cambiano anche i modelli di mortalità. I maschi con riproduzione soppressa mostrano una minore incidenza di decessi legati a comportamenti aggressivi o rischiosi. Nelle femmine, il blocco della riproduzione è associato a una riduzione delle morti per infezione.

Cosa sappiamo sugli esseri umani?

Quando si guarda alla specie umana, il quadro si fa più complesso. Le condizioni moderne hanno attenuato molti dei costi biologici tradizionalmente legati alla riproduzione, grazie ai progressi della medicina, alle strutture sanitarie, a un’alimentazione più stabile e a sistemi di supporto sociale. Questo rende più difficile osservare gli stessi effetti in modo netto, senza però eliminare la logica di fondo che governa il rapporto tra energia e invecchiamento.

Alcuni dati storici, come quelli relativi agli eunuchi coreani della dinastia Chosun precedente al XIX secolo, suggeriscono una maggiore longevità nei maschi castrati, ma queste informazioni restano oggetto di dibattito e vanno interpretate con cautela.

Nel complesso, ciò che emerge dallo studio è una lezione semplice e poco intuitiva: l’invecchiamento è una questione di tempo che passa e anche il risultato di scelte biologiche accumulate nel corso della vita.