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TP-Link WiFi 7 RE220BE, ripetitore WiFi dual-band ad alte prestazioni con porta Gigabit, roaming intelligente e EasyMesh è in sconto del 40%.

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Segnale che non arriva in camera, streaming che si blocca proprio sul più bello, videoconferenze che scattano: se la tua rete domestica non copre bene tutta la casa, la frustrazione è assicurata. In questo momento il TP-Link WiFi 7 RE220BE è proposto con uno sconto del 40%, un’occasione interessante per dare una marcia in più al tuo Wi-Fi senza cambiare l’intero impianto.

TP-Link WiFi 7 RE220BE

Questo ripetitore combina le potenzialità del Wi‑Fi 7 dual-band fino a 3,6 Gbps con una gestione intelligente del segnale: la tecnologia Multi-Link Operation riduce ritardi e interruzioni, il roaming intelligente ti mantiene sempre connesso al segnale migliore e la compatibilità EasyMesh permette di creare una rete a copertura completa. In più, la porta Gigabit Ethernet offre una soluzione cablata veloce per TV, console e PC, mentre la configurazione semplificata via pulsante WPS o app Tether la rende alla portata di chiunque.

TP-Link WiFi 7 RE220BE in offerta: sconto del 40% sul ripetitore

La promo su questo ripetitore è interessante perché ti permette di mettere le mani su un dispositivo Wi‑Fi 7 di fascia domestica a un prezzo attorno ai 59,99€, con uno sconto del 40% rispetto al listino. Nella sua categoria si posiziona come una soluzione avanzata, ideale per chi vuole più velocità e stabilità rispetto ai classici extender Wi‑Fi 5 o Wi‑Fi 6. Se stai valutando un upgrade, tieni presente che il TP-Link WiFi 7 RE220BE è disponibile con uno sconto del 40%, un ottimo compromesso tra prestazioni moderne e costo contenuto.

Il ripetitore TP-Link con il Wi‑Fi 7 da 3,6 Gbps e la porta Gigabit

Se vuoi eliminare le zone morte del segnale senza complicarti la vita, questo ripetitore punta tutto su velocità e semplicità di utilizzo, con funzioni pensate per migliorare la qualità della connessione in ogni stanza.

Wi‑Fi 7 dual-band fino a 3,6 Gbps : combina 2882 Mbps su 5 GHz e 688 Mbps su 2,4 GHz per garantire streaming fluido in 4K, download rapidi e navigazione reattiva anche con più dispositivi collegati contemporaneamente.

: combina 2882 Mbps su 5 GHz e 688 Mbps su 2,4 GHz per garantire streaming fluido in 4K, download rapidi e navigazione reattiva anche con più dispositivi collegati contemporaneamente. Multi-Link Operation (MLO) : sfrutta più collegamenti in parallelo per ridurre la latenza e rendere il segnale più stabile, ideale per gaming online, call di lavoro e applicazioni sensibili ai ritardi.

: sfrutta più collegamenti in parallelo per ridurre la latenza e rendere il segnale più stabile, ideale per gaming online, call di lavoro e applicazioni sensibili ai ritardi. Porta Gigabit Ethernet : offre una connessione cablata veloce per smart TV, console o PC fissi, così puoi sfruttare al massimo la banda in quelle postazioni dove la stabilità è fondamentale.

: offre una connessione cablata veloce per smart TV, console o PC fissi, così puoi sfruttare al massimo la banda in quelle postazioni dove la stabilità è fondamentale. Roaming intelligente : ti permette di muoverti da una stanza all’altra restando collegato automaticamente al punto di accesso più performante, senza disconnessioni né cambi di rete manuali.

: ti permette di muoverti da una stanza all’altra restando collegato automaticamente al punto di accesso più performante, senza disconnessioni né cambi di rete manuali. Compatibilità EasyMesh : lavora con router e range extender EasyMesh per costruire una vera rete mesh domestica, con un unico nome di rete e copertura uniforme in tutta la casa.

: lavora con router e range extender EasyMesh per costruire una vera rete mesh domestica, con un unico nome di rete e copertura uniforme in tutta la casa. Configurazione rapida e compatibilità ampia: puoi avviare il dispositivo con un semplice tocco del pulsante WPS o tramite l’app Tether, ed è compatibile con tutte le generazioni di Wi‑Fi e con qualsiasi provider Internet.

TP-Link WiFi 7 RE220BE

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TP-Link WiFi 7 RE220BE, ripetitore ad alte prestazioni con sconto del 40%: Approfitta dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il TP-Link WiFi 7 RE220BE è compatibile con il mio router attuale? Sì, il ripetitore è compatibile con tutte le generazioni di Wi‑Fi e con tutti i provider Internet. Che velocità Wi-Fi posso aspettarmi dal TP-Link WiFi 7 RE220BE? Supporta fino a 3,6 Gbps complessivi, con 2882 Mbps sulla banda 5 GHz e 688 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Posso usare il TP-Link WiFi 7 RE220BE come collegamento cablato per TV o console? Sì, grazie alla porta Gigabit Ethernet puoi collegare smart TV, console di gioco e PC per una connessione stabile e veloce. Il TP-Link WiFi 7 RE220BE è facile da configurare? Sì, si configura rapidamente tramite pulsante WPS o con l’app Tether, senza procedure complesse.