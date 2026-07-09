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TP-Link RE500X, ripetitore WiFi 6 dual band con porta Gigabit Ethernet, rete Mesh OneMesh e modalità Access Point è in offerta al 50% di sconto.

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Connessione che salta, stanze senza segnale e streaming che si blocca sul più bello: se la rete di casa non arriva ovunque, l’esperienza digitale quotidiana diventa un incubo. In queste ore il TP-Link RE500X, ripetitore WiFi 6 dual band, è proposto con uno sconto del 50% che porta il prezzo a soli 39,99€, una cifra molto aggressiva per chi vuole potenziare la copertura wireless senza cambiare router.

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Questo ripetitore TP-Link è pensato per dare stabilità e velocità alla rete domestica: grazie al supporto WiFi 6 offre performance superiori rispetto ai vecchi extender, gestendo meglio più dispositivi collegati in contemporanea. La compatibilità con la tecnologia OneMesh gli permette di trasformare la tua rete in un sistema Mesh unificato, così puoi muoverti da una stanza all’altra senza perdere il segnale. In più, la porta Gigabit Ethernet è l’alleata ideale per collegare via cavo smart TV, console e PC fissi che richiedono la massima stabilità.

TP-Link RE500X in offerta: sconto del 50% e prezzo sotto i 40 euro

La promozione sul TP-Link RE500X rende questo ripetitore uno degli extender WiFi 6 più interessanti della sua fascia: con uno sconto del 50% puoi portartelo a casa a 39,99€, un prezzo che solitamente si vede su modelli meno completi. Considerando le funzioni Mesh, la porta Gigabit e la modalità Access Point, è una soluzione molto competitiva per dare nuova vita alla rete domestica senza spendere cifre da router premium. Se stai valutando un upgrade del WiFi di casa, questo è il momento giusto: il TP-Link RE500X è disponibile con uno sconto del 50% che potrebbe durare per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.

Il ripetitore TP-Link con il WiFi 6, la rete Mesh OneMesh e la porta Gigabit

Se hai stanze scoperte dal segnale o tanti dispositivi connessi che rallentano la rete, un extender moderno può fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Il TP-Link RE500X nasce proprio per risolvere questi problemi grazie a una serie di funzioni mirate:

Tecnologia WiFi 6 : migliora velocità e capacità della rete, così puoi collegare più dispositivi contemporaneamente (smart TV, smartphone, tablet, console) riducendo la congestione e i rallentamenti durante streaming, videoconferenze e gaming online.

: migliora velocità e capacità della rete, così puoi collegare più dispositivi contemporaneamente (smart TV, smartphone, tablet, console) riducendo la congestione e i rallentamenti durante streaming, videoconferenze e gaming online. Integrazione OneMesh : collegandolo a un router compatibile, crei una vera rete Mesh unica in tutta la casa, con passaggio automatico tra i vari punti di accesso senza disconnessioni quando ti sposti tra le stanze.

: collegandolo a un router compatibile, crei una vera rete Mesh unica in tutta la casa, con passaggio automatico tra i vari punti di accesso senza disconnessioni quando ti sposti tra le stanze. Porta Gigabit Ethernet : ti permette di collegare via cavo dispositivi che richiedono massima stabilità e banda, come smart TV 4K e console, riducendo lag e buffering rispetto al solo WiFi.

: ti permette di collegare via cavo dispositivi che richiedono massima stabilità e banda, come smart TV 4K e console, riducendo lag e buffering rispetto al solo WiFi. Indicatore luminoso intelligente : ti aiuta a trovare facilmente il punto migliore in cui posizionare il repeater, così sfrutti al massimo la copertura senza dover fare tentativi alla cieca.

: ti aiuta a trovare facilmente il punto migliore in cui posizionare il repeater, così sfrutti al massimo la copertura senza dover fare tentativi alla cieca. Modalità Access Point integrata : puoi trasformare una connessione cablata in una nuova rete WiFi, utile per portare internet wireless in stanze dove arriva solo il cavo.

: puoi trasformare una connessione cablata in una nuova rete WiFi, utile per portare internet wireless in stanze dove arriva solo il cavo. App TP-LINK Tether: consente di configurare e gestire il dispositivo da smartphone iOS o Android in pochi tocchi, senza passare da pannelli complicati.

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TP-Link RE500X, metà prezzo e WiFi 6 per tutta la casa: approfitta subito di questa offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Il TP-Link RE500X è compatibile con tutti i router? Sì, il TP-Link RE500X è compatibile con tutti i box Internet e router standard grazie al supporto universale. Posso usare il TP-Link RE500X come Access Point? Sì, il dispositivo integra una modalità AP che permette di creare un nuovo punto di accesso WiFi da una rete cablata. A cosa serve la porta Gigabit Ethernet del TP-Link RE500X? La porta Gigabit Ethernet consente di collegare via cavo smart TV, PC o console per una connessione più stabile e veloce. Come posso configurare il TP-Link RE500X dal telefono? Puoi usare l’app TP-LINK Tether su smartphone iOS o Android per configurare e gestire facilmente il ripetitore.