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Il ripetitore WiFi Dual band da 1200Mbps e 4 antenne è ora in offerta con sconto del 50% a 19,99€. Non lasciartelo scappare: approfittane ora.

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L’offerta giusta per chi vuole estendere il segnale senza spendere troppo: il Ripetitore WiFi Potente per Casa di WONLINK oggi è protagonista su Amazon con uno sconto del 50%. A 19,99€, è una soluzione pratica per eliminare le zone d’ombra del Wi‑Fi domestico.

Ripetitore WiFi Potente per Casa

La configurazione è pensata per essere immediata: bastano pochi passaggi via pagina web oppure il tasto WPS. Una volta installato, il dispositivo offre un segnale stabile e veloce grazie alla doppia banda 2,4/5GHz, migliorando sensibilmente la copertura nelle stanze più lontane dal router. In molti sottolineano l’ottimo equilibrio tra semplicità d’uso ed efficacia, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente convincente per chi cerca una soluzione affidabile.

Ripetitore WiFi Potente per Casa in offerta su Amazon: sconto del 50%

È il momento giusto per fare l’upgrade della rete: il Ripetitore WiFi Potente per Casa è disponibile con uno sconto del 50%, e il prezzo scende a 19,99€. Una cifra accessibile per portare il segnale in aree difficili della casa senza interventi complicati.

Se stavi aspettando l’occasione giusta, questa promo dimezza il costo: conviene approfittarne finché l’offerta resta attiva.

Il ripetitore WiFi con le 4 antenne e la doppia banda a 1200Mbps

Questa soluzione adotta 4 antenne ad alto guadagno da 3dBi orientabili fino a 180° per una copertura ampia e uniforme a 360°, così da raggiungere ambienti come cucina, balcone, garage e mansarda con una connessione stabile.

Le prestazioni sono affidate alla tecnologia dual band fino a 1200Mbps: 300 Mbps sulla banda 2,4GHz e 867 Mbps sulla 5GHz. In pratica, puoi lavorare, giocare e guardare video in streaming in modo fluido, riducendo rallentamenti e interruzioni.

L’installazione è semplice: tramite interfaccia web oppure con il pulsante WPS. È compatibile con gli standard 802.11 ac/b/g/n e può collegare fino a 35+ dispositivi, coprendo le esigenze di case con molti device connessi.

Non manca l’attenzione alla sicurezza con i protocolli WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK. Inoltre, offre modalità Ripetitore/AP/Router per adattarsi a diversi scenari e include una porta Ethernet per collegare dispositivi cablati come PC, stampanti o console.

Ripetitore WiFi Potente per Casa

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