Il ripetitore Netgear EX3110 porta internet in tutta casa: oggi costa la metà
L'amplificatore Wi-FI Netgear da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e costa pochissimo: affare per tutti
Connessione che salta tra una stanza e l’altra, videochiamate che si bloccano, smart TV che faticano a caricare i contenuti: in molte case il problema è sempre lo stesso, il WiFi non arriva abbastanza lontano. Oggi puoi risolverlo con il NETGEAR Ripetitore WiFi EX3110, un amplificatore dual-band per la casa disponibile con un sconto del 50% che rende l’investimento particolarmente conveniente.
Questo ripetitore WiFi è pensato per chi lavora da casa, guarda streaming e usa più dispositivi contemporaneamente. Grazie al supporto WiFi AC750 dual-band e alla compatibilità con modem fibra e ADSL, permette di estendere la copertura in modo stabile e sicuro in diverse stanze, con un’installazione guidata tramite app che semplifica le impostazioni anche a chi non è esperto.
NETGEAR Ripetitore WiFi EX3110 in offerta su Amazon: sconto del 50%
Per chi vuole migliorare rapidamente la copertura senza cambiare router, questa promo sul NETGEAR Ripetitore WiFi EX3110 è interessante: il dispositivo è proposto a 19,99€ grazie a uno sconto del 50%, una cifra contenuta per aggiungere un punto di accesso in più e dare respiro alla rete domestica.
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Il ripetitore WiFi Netgear con la copertura fino a 60 mq e la velocità AC750
Se in casa hai zone d’ombra dove il segnale è debole, un dispositivo dedicato come questo ripetitore può colmare il vuoto e rendere più affidabile la connessione in ogni stanza.
- Copertura WiFi fino a 60 mq: estende il segnale nelle aree dove il router non arriva, così puoi navigare anche in stanze lontane senza cali fastidiosi.
- Connessione per fino a 10 dispositivi: laptop, smartphone, tablet e altri device possono restare collegati contemporaneamente, ideale per famiglie e piccoli appartamenti pieni di dispositivi connessi.
- WiFi AC750 dual-band: offre velocità fino a 750 Mbps sfruttando entrambe le bande, utile per gestire streaming, videochiamate e smart working con maggiore fluidità.
- Tecnologia FastLane: migliora la stabilità della connessione tra router e ripetitore, riducendo i rallentamenti nelle attività più pesanti come gaming online e video in alta definizione.
- Compatibilità universale: funziona con qualsiasi router, modem router e access point wireless, così puoi integrarlo facilmente nell’impianto che hai già senza cambiare altri dispositivi.
- Sicurezza WPA/WPA2 e WEP: supporta i principali protocolli di sicurezza wireless, permettendoti di proteggere la rete estesa come quella principale.
- Installazione facile con app Nighthawk: tramite l’app per Android e iOS puoi configurare il ripetitore, vedere i dispositivi collegati e gestire in modo intuitivo le impostazioni WiFi.
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FAQ
Il NETGEAR EX3110 può collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, come laptop, smartphone e tablet.
Sì, il ripetitore NETGEAR EX3110 è compatibile con qualsiasi router, modem router e access point wireless.
Il NETGEAR EX3110 supporta WiFi AC750 dual-band con velocità fino a 750 Mbps complessivi.
No, l’installazione è semplificata dall’app Nighthawk per Android e iOS, che guida nella configurazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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