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Mercusys TP-Link ME10, ripetitore WiFi e access point single band 300 Mbps con porta LAN e installazione WPS è in offerta con sconto del 41%.

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Connessione che salta in camera da letto, video che si bloccano in salotto, smart TV e console che faticano a stare online: se il tuo Wi-Fi non copre tutta la casa, l’esperienza digitale diventa un incubo. Per risolvere il problema puoi puntare sul Mercusys TP-Link ME10, un ripetitore WiFi che oggi è disponibile con uno sconto del 41% e ti permette di estendere la rete wireless in modo semplice e rapido.

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Questo modello nasce per ampliare la copertura Wi-Fi nelle stanze dove il segnale del router arriva debole o non arriva affatto, offrendo una connessione fino a 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz, sufficiente per streaming, navigazione e smart working leggero. Il tasto WPS semplifica l’abbinamento con il modem, il LED frontale ti guida nel posizionamento ideale e la porta Fast Ethernet consente di cablare PC, IPTV e console garantendo maggiore stabilità rispetto al solo Wi-Fi.

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Questa promo rende il ripetitore Mercusys TP-Link ME10 particolarmente interessante per chi vuole migliorare la copertura della rete spendendo poco. Oggi puoi portarti a casa il Mercusys TP-Link ME10 a soli 9,99€, un prezzo molto aggressivo per un extender Wi-Fi N da 300 Mbps, con porta Ethernet e compatibilità universale con la maggior parte dei modem router in circolazione. L’acquisto passa da Amazon, con tutti i vantaggi abituali in termini di gestione ordine e reso, e rappresenta una soluzione economica per dare nuova vita alla tua rete domestica senza cambiare router.

Il ripetitore Mercusys con il Wi‑Fi N a 300 Mbps e la porta Ethernet

Se in casa o in ufficio hai zone d’ombra dove il segnale non arriva, questo dispositivo punta proprio a colmare quel vuoto di copertura con un hardware compatto e facile da usare. Ecco come le sue principali caratteristiche possono tornarti utili ogni giorno:

Elimina le zone d’ombra : estendendo il segnale esistente, porta il Wi-Fi nelle stanze dove prima non riuscivi a navigare, così puoi usare smartphone, tablet e smart TV ovunque.

: estendendo il segnale esistente, porta il Wi-Fi nelle stanze dove prima non riuscivi a navigare, così puoi usare smartphone, tablet e smart TV ovunque. Wi‑Fi N fino a 300 Mbps in 2,4 GHz : offre una velocità adeguata per streaming in HD, lezioni online e videochiamate, ideale per reti domestiche standard senza esigenze da fibra top di gamma.

: offre una velocità adeguata per streaming in HD, lezioni online e videochiamate, ideale per reti domestiche standard senza esigenze da fibra top di gamma. Installazione One-Touch con tasto WPS : basta un semplice tasto sul router e sull’extender per completare la configurazione, utile anche per chi non ha competenze tecniche.

: basta un semplice tasto sul router e sull’extender per completare la configurazione, utile anche per chi non ha competenze tecniche. Indicatore LED per il posizionamento : il LED integrato ti aiuta a capire dove piazzare il ripetitore per ottenere il miglior equilibrio tra potenza del segnale ricevuto e copertura estesa.

: il LED integrato ti aiuta a capire dove piazzare il ripetitore per ottenere il miglior equilibrio tra potenza del segnale ricevuto e copertura estesa. Porta Fast Ethernet 10/100 Mbps : puoi collegare via cavo PC, decoder IPTV o console di gioco per avere una connessione più stabile rispetto al solo Wi-Fi, riducendo lag e interruzioni.

: puoi collegare via cavo PC, decoder IPTV o console di gioco per avere una connessione più stabile rispetto al solo Wi-Fi, riducendo lag e interruzioni. Compatibilità con qualsiasi router o access point: puoi usarlo con il modem dell’operatore o con router di altre marche senza problemi, rendendo l’upgrade della rete semplice ed economico.

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Mercusys TP-Link ME10, estendi il Wi‑Fi in tutta la casa e approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Il Mercusys TP-Link ME10 è compatibile con il mio modem router attuale? Sì, il Mercusys TP-Link ME10 è progettato per essere associato a qualsiasi router o access point standard. Che velocità Wi-Fi supporta il ripetitore Mercusys TP-Link ME10? Il Mercusys TP-Link ME10 supporta connessioni Wi-Fi N fino a 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Posso collegare dispositivi via cavo al Mercusys TP-Link ME10? Sì, il dispositivo integra una porta Fast Ethernet 10/100 Mbps per collegare PC, IPTV o console di gioco. L’installazione del Mercusys TP-Link ME10 è complicata? No, l’installazione è semplificata dal tasto WPS e dall’indicatore LED che aiuta a trovare il posizionamento migliore.