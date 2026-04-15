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Ripetitore Wi‑Fi in sconto al 41%, l’offerta per la copertura internet

Il ripetitore Wi-Fi Mercusys ME10, con velocità di rete fino a 300 Mbps, WPS e porta Fast Ethernet è oggi su Amazon con sconto del 41%: scopri l'offerta

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Redazione

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Ripetitore Wi‑Fi Mercusys ME10 su Amazon Amazon

Se stai cercando un modo semplice per estendere la rete di casa, oggi su Amazon il Mercusys ME10 è in forte promozione con uno sconto del 41% che porta il prezzo a 9,99€. Compatto e immediato da usare, è pensato per eliminare le zone d’ombra del Wi‑Fi senza complicazioni.

Mercusys ME10

Mercusys ME10

9,99 €16,99 € -7,00 € (41%)

Questo extender si distingue per la configurazione rapidissima tramite tasto WPS e per la capacità di stabilizzare il segnale anche in stanze difficili o lontane dal router. L’indicatore LED aiuta a trovare il punto migliore di installazione e, grazie alla porta LAN, può funzionare anche come Access Point cablato o collegare direttamente TV e console. In uso quotidiano offre una copertura affidabile e continua, con un ottimo rapporto qualità/prezzo per chi vuole dire addio alle zone "morte".

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Mercusys ME10 in offerta su Amazon: sconto del 41%

Con la promo attuale il Mercusys ME10 scende a 9,99€ grazie a uno sconto del 41%. È una soluzione immediata per ampliare la copertura nelle aree della casa dove il Wi‑Fi fatica ad arrivare. Per approfittare della promozione, puoi portarti a casa il Mercusys ME10 a soli 9,99€.

Il ripetitore con installazione One‑Touch WPS e Wi‑Fi N a 300 Mbps

Il Mercusys ME10 nasce per eliminare le zone d’ombra e potenziare la copertura anche dove il segnale è debole. Supporta il Wi‑Fi N a 300 Mbps (2,4 GHz), ideale per una connettività quotidiana stabile su diversi dispositivi domestici.

L’installazione One‑Touch è immediata: basta premere il tasto WPS su router ed extender per sincronizzarli in un attimo. L’indicatore LED guida nel posizionamento più adatto per massimizzare le prestazioni. La porta Fast Ethernet (10/100) permette sia di collegare via cavo PC, IPTV o console, sia di utilizzare il dispositivo come Access Point per creare una nuova rete Wi‑Fi partendo da una connessione cablata.

La compatibilità è ampia: l’extender può essere associato a qualsiasi router o access point, semplificando l’integrazione nella rete esistente e garantendo un ampliamento della copertura senza configurazioni complesse.

Mercusys ME10

Mercusys ME10

9,99 €16,99 € -7,00 € (41%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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