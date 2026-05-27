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L’offerta è particolarmente interessante se hai bisogno di potenziare la rete domestica spendendo poco: questo ripetitore WiFi MEETOWN è proposto con un sconto del 50% e lo paghi solo 22,99€. Un dispositivo compatto, pensato per estendere il segnale del router nelle stanze più lontane e ridurre al minimo le fastidiose zone senza copertura.

Ripetitore MEETOWN

Questo extender punta molto sulla semplicità d’uso e su una connessione stabile: grazie alle 4 antenne ad alto guadagno offre fino a 300 Mbps, sufficienti per streaming in alta definizione e gaming online senza blocchi evidenti. Integra inoltre protocolli di sicurezza WPA/WPA2 per proteggere la rete da accessi indesiderati e supporta fino a 35 dispositivi tra smartphone, tablet, smart TV, telecamere di sicurezza e stampanti, ideale per coprire le esigenze di tutta la famiglia.

Ripetitore MEETOWN in offerta: sconto del 50% sul prezzo di listino

In questa promo il ripetitore WiFi MEETOWN scende a 22,99€ grazie allo sconto del 50%, posizionandosi tra le soluzioni più accessibili della sua fascia. Parliamo di un extender economico che permette di migliorare la copertura wireless domestica senza investire nelle costose reti mesh, una scelta sensata per appartamenti e piccoli uffici.

Il rapporto qualità/prezzo è interessante se cerchi un dispositivo essenziale per amplificare il segnale del tuo router principale. Non vengono dichiarate opzioni specifiche di pagamento rateale o coupon aggiuntivi, ma l’acquisto tramite Amazon consente comunque di sfruttare i consueti vantaggi in termini di gestione dell’ordine e politiche di reso della piattaforma. Considerando lo sconto attuale, il Ripetitore MEETOWN è disponibile con uno sconto del 50%, un taglio di prezzo che lo rende ancora più competitivo rispetto ad altri extender base.

Il ripetitore WiFi MEETOWN con le 4 antenne a 300 Mbps e la doppia porta LAN

Il ripetitore di MEETOWN è progettato per essere installato anche da chi non ha competenze tecniche: puoi avviarlo tramite il pulsante WPS, abbinandolo al router con un semplice click, oppure procedere alla configurazione da smartphone o PC seguendo le indicazioni del manuale e dei video guida. Una volta posizionato correttamente, le spie sul frontale aiutano a capire se il segnale è buono o se è necessario spostarlo per ottenere prestazioni migliori.

Dal punto di vista tecnico, questo extender offre una velocità fino a 300 Mbps e integra 4 antenne a guadagno elevato, pensate per assicurare una copertura più ampia e una connessione più stabile per streaming HD e giochi online. Il supporto a circa 35 dispositivi contemporanei lo rende adatto a case moderne piene di gadget connessi, dalle smart TV alle telecamere IP.

Non manca la cura per la sicurezza: il ripetitore utilizza i protocolli WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK, fondamentali per proteggere i dati e ridurre il rischio di intrusioni sulla rete wireless. È bene ricordare che, per natura, un extender non aumenta la velocità massima della tua linea, ma ne estende la copertura e condivide la banda con il router principale, risultando però una soluzione pratica e poco costosa per raggiungere quelle stanze dove il WiFi è debole o assente.

Ripetitore MEETOWN

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