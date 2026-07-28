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Ripetitore TP-Link: migliora il Wi-Fi di casa grazie al 30% di sconto

TP-Link RE365, ripetitore Wi-Fi AC1200 con presa integrata, dual band e porta LAN per estendere la copertura di rete è in sconto del 30%.

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TP-Link Ripetitore Wi-Fi RE365 V3 AC1200 bianco con presa integrata Amazon

Connessione che salta, stanze senza segnale e video che si bloccano: se il tuo Wi-Fi non copre bene tutta la casa, lavorare e guardare streaming diventa frustrante. Con uno sconto del 30% puoi migliorare subito la rete domestica puntando sul TP-Link Ripetitore Wi-Fi RE365 V3 AC1200, un extender compatto con presa integrata pensato per potenziare la copertura senza rinunciare a una spina a muro.

Questo ripetitore nasce per rendere la rete più stabile in ogni stanza, grazie al supporto dual band AC1200 che assicura velocità fino a 1,2 Gbps e a un design studiato per integrarsi bene in casa. L’indicatore di segnale intelligente ti aiuta a trovare il punto migliore in cui posizionarlo, la compatibilità con tutti i modem router Wi-Fi lo rende una soluzione plug & play e la presa passante evita di perdere uno slot di corrente. Il profilo elegante con antenne ad arco riduce spigoli e punte, una scelta comoda anche in ambienti con bambini.

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TP-Link RE365 AC1200 in offerta: sconto del 30% per potenziare il Wi-Fi di casa

In questo momento su Amazon il TP-Link Ripetitore Wi-Fi RE365 V3 AC1200 è proposto a 34,99€ con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra contenuta per un extender dual band con porta LAN e presa integrata, una soluzione competitiva rispetto a molti modelli della stessa fascia che non offrono questa combinazione di comodità e velocità. Se ti interessa aggiornare la rete domestica senza stravolgere l’impianto, il TP-Link Ripetitore Wi-Fi RE365 V3 AC1200 è disponibile con uno sconto del 30%, ideale per chi vuole più copertura spendendo poco.

Il ripetitore Wi-Fi TP-Link con la presa integrata e il dual band AC1200

Chi ha stanze scoperte dal router o più piani da raggiungere può affidarsi a un ripetitore che unisce praticità e buone prestazioni. Il modello TP-Link punta su alcune caratteristiche pensate proprio per l’uso quotidiano:

  • Velocità fino a 1,2 Gbps con standard AC1200: la combinazione di bande a 2,4 GHz e 5 GHz consente di distribuire meglio i dispositivi, riducendo interferenze e rallentamenti quando guardi streaming in HD o partecipi a videocall.
  • Presa integrata: puoi collegarlo direttamente alla parete senza rinunciare alla spina, così non devi ripensare tutta la disposizione delle ciabatte o sacrificare una presa in punti strategici della casa.
  • Indicatore di segnale intelligente: le luci frontali ti mostrano in tempo reale la potenza del Wi-Fi ricevuto, aiutandoti a scegliere il punto ideale per massimizzare la copertura senza tentativi casuali.
  • Compatibilità con ogni router Wi-Fi e access point wireless: lo colleghi al modem che hai già, anche se non è TP-Link, e lo utilizzi come ripetitore o come access point a seconda delle esigenze della tua rete.
  • Design elegante con antenne ad arco: il profilo pulito e privo di punte appuntite lo rende meno ingombrante alla vista e più sicuro nelle case dove girano bambini curiosi.

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TP-Link Ripetitore Wi-Fi RE365 V3 AC1200, sconto del 30% e copertura potenziata: approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ

Il TP-Link RE365 è compatibile con il mio modem router Wi-Fi esistente?

Sì, il TP-Link RE365 è compatibile con ogni router Wi-Fi e access point wireless.

Che velocità supporta il ripetitore TP-Link RE365 AC1200?

Il TP-Link RE365 AC1200 supporta velocità fino a 1,2 Gbps in dual band.

Il ripetitore TP-Link RE365 occupa una presa di corrente?

No, ha una presa integrata che ti permette di non sacrificare lo spazio sulla spina a muro.

Come faccio a trovare il punto migliore per posizionare il TP-Link RE365?

Puoi usare l’indicatore di segnale intelligente integrato, che mostra la potenza del Wi-Fi ricevuto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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