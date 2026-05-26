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TP-Link RE365, ripetitore Wi-Fi AC1200 con presa integrata, dual band e porta LAN che estende la copertura wireless di casa è in sconto del 32%.

Amazon

Se vuoi migliorare la copertura wireless in casa senza spendere una fortuna, l’offerta sul TP-Link RE365 è particolarmente interessante: oggi lo trovi con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un ripetitore Wi-Fi compatto con presa integrata pensato per chi vuole eliminare le zone d’ombra della rete domestica, mantenendo un design pulito e discreto che si integra facilmente in qualsiasi ambiente.

TP-Link RE365

Il ripetitore TP-Link è progettato per offrire una copertura più ampia e stabile grazie al supporto dual band AC1200, che consente di raggiungere velocità fino a 1,2 Gbps, ideali per streaming, navigazione e lavoro da remoto. L’attenzione al design non è solo estetica: la forma elegante con antenne ad arco evita spigoli vivi, rendendolo adatto anche a chi ha bambini in casa, mentre l’indicatore di segnale intelligente aiuta a trovare in pochissimo tempo il punto migliore in cui posizionarlo per ottenere prestazioni ottimali.

TP-Link RE365 in offerta su Amazon: sconto del 32% sul ripetitore Wi-Fi

In questa fase l’offerta Amazon sul TP-Link RE365 rende il prodotto ancora più appetibile per chi ha bisogno di estendere il segnale wireless in modo semplice e veloce. Grazie allo sconto del 32% puoi ottenere un ripetitore Wi-Fi AC1200 con presa integrata e porta LAN a un prezzo molto competitivo rispetto a molte soluzioni della stessa fascia che non offrono la stessa combinazione di praticità e design.

La compatibilità è un altro punto chiave: il dispositivo funziona con tutti i modem router Wi-Fi e con gli access point wireless più diffusi, così puoi inserirlo nella tua rete esistente senza complicazioni. Inoltre la presenza della presa passante ti permette di non rinunciare alla presa di corrente a muro, un dettaglio importante in ambienti dove ogni attacco elettrico è prezioso. Per chi è abbonato a Prime, l’acquisto garantisce i consueti vantaggi su spedizione rapida e gestione del reso secondo le politiche Amazon, così puoi provarlo e valutare se è la soluzione giusta per la tua casa.

Il ripetitore TP-Link con il Wi-Fi AC1200 dual band e l’indicatore di segnale intelligente

Dal punto di vista tecnico, il TP-Link RE365 punta tutto su una combinazione di prestazioni e facilità d’uso. Il supporto allo standard AC1200 offre velocità teoriche fino a 1,2 Gbps sommando le due bande, così puoi distribuire i dispositivi tra 2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferenze e mantenere la rete più fluida possibile. Questo si traduce in una migliore esperienza durante streaming video, gaming online e videochiamate, soprattutto nelle stanze più lontane dal router principale.

Un altro elemento distintivo è l’indicatore di segnale intelligente, che ti aiuta visivamente a capire dove posizionare il ripetitore per ottenere la copertura migliore: un aiuto concreto per chi non vuole perdere tempo in tentativi casuali. Il design con presa integrata consente di non occupare inutilmente una presa a muro, mentre le antenne ad arco contribuiscono non solo alla propagazione del segnale ma anche alla sicurezza in ambienti domestici con bambini, eliminando spigoli e forme aggressive. Il tutto in un corpo compatto e dal look sobrio, pensato per passare quasi inosservato.

TP-Link RE365

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