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Il ripetitore FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 con tecnologia Mesh intelligente è in offerta con uno sconto del 40%. Compatibile con qualsiasi router e modem, è facile da installare.

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Connessione che salta, stanze senza segnale e streaming che si blocca nel momento meno opportuno: in molte case il Wi-Fi del router non basta a coprire tutti gli ambienti. In questi casi un ripetitore potente e aggiornato è la soluzione più efficace. Su Amazon il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 è disponibile con uno sconto del 40%, ideale per potenziare la rete domestica senza cambiare router.

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Questo extender nasce per gestire una rete domestica moderna, piena di dispositivi connessi in contemporanea. Grazie al Wi-Fi 6 ultraveloce e alla tecnologia Mesh intelligente, distribuisce il segnale in modo uniforme tra smartphone, TV, console e PC, scegliendo automaticamente la banda più adatta e unendo più punti di accesso in un’unica rete semplice da usare, anche con router di altri marchi.

FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 in offerta su Amazon: sconto del 40%

In questo momento puoi portarti a casa il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 con uno sconto del 40%, pagandolo solo 59,72€ rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un ripetitore Wi-Fi 6 con velocità fino a 3 Gbit/s, una cifra molto competitiva per un dispositivo di fascia medio-alta con supporto Mesh avanzato, doppia banda e porta LAN Gigabit per collegare anche dispositivi sprovvisti di Wi-Fi.

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Il ripetitore Wi-Fi con il Wi-Fi 6 ultraveloce e la tecnologia Mesh intelligente

Se il router da solo non riesce a coprire tutta la casa o l’ufficio, un ripetitore moderno può migliorare drasticamente la qualità della connessione in ogni stanza. Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 è pensato proprio per chi ha molti dispositivi collegati e vuole una rete stabile e veloce senza complicazioni.

Wi-Fi 6 ultraveloce in doppia banda : la banda a 5 GHz arriva fino a 2.400 Mbps e quella a 2,4 GHz fino a 600 Mbps, così puoi separare streaming, gaming e navigazione leggera riducendo interferenze e rallentamenti.

: la banda a 5 GHz arriva fino a 2.400 Mbps e quella a 2,4 GHz fino a 600 Mbps, così puoi separare streaming, gaming e navigazione leggera riducendo interferenze e rallentamenti. Gestione intelligente dei dispositivi : il supporto al Wi-Fi 6 è progettato per gestire una rete domestica ricca di smartphone, tablet, smart TV e dispositivi IoT connessi nello stesso momento, mantenendo la connessione stabile.

: il supporto al Wi-Fi 6 è progettato per gestire una rete domestica ricca di smartphone, tablet, smart TV e dispositivi IoT connessi nello stesso momento, mantenendo la connessione stabile. Canali da 160 MHz fino a 3.000 MBit/s : il supporto ai canali larghi permette di sfruttare al massimo la velocità della linea, ideale per chi scarica file pesanti o usa servizi cloud in modo intensivo.

: il supporto ai canali larghi permette di sfruttare al massimo la velocità della linea, ideale per chi scarica file pesanti o usa servizi cloud in modo intensivo. Porta LAN Gigabit integrata : puoi creare un ponte LAN o collegare direttamente dispositivi senza Wi-Fi, come vecchi PC, decoder o smart TV con sola porta Ethernet, portando loro il massimo della velocità.

: puoi creare un ponte LAN o collegare direttamente dispositivi senza Wi-Fi, come vecchi PC, decoder o smart TV con sola porta Ethernet, portando loro il massimo della velocità. Wi-Fi Mesh semplificato : più punti di accesso vengono uniti in un’unica rete Wi-Fi, con configurazione semplice tramite pulsante WPS e gestione automatica del passaggio tra un nodo e l’altro mentre ti muovi in casa.

: più punti di accesso vengono uniti in un’unica rete Wi-Fi, con configurazione semplice tramite pulsante WPS e gestione automatica del passaggio tra un nodo e l’altro mentre ti muovi in casa. Compatibile con tutti i router wireless: non sei vincolato a un marchio specifico, puoi integrare l’extender nella rete esistente sfruttando subito la copertura aggiuntiva senza dover cambiare modem/router.

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FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 è compatibile con il mio router attuale? Sì, il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 è compatibile con tutti i router wireless in commercio. Che velocità Wi-Fi offre il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600? Supporta Wi-Fi 6 fino a 3.000 MBit/s complessivi, con 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. Posso usare il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 con dispositivi senza Wi-Fi? Sì, grazie alla porta LAN Gigabit puoi collegare PC, TV o altri dispositivi solo Ethernet. Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Extender 1600 supporta la rete Mesh? Sì, crea una rete Wi-Fi Mesh unificando più punti di accesso in un’unica rete intelligente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.