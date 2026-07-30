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Il portale Prenotazioni CIE consente di scegliere sede e orario prima del rinnovo allo sportello. Scopri come funziona il servizio e la nuova durata prevista per gli over 70.

Ministero dell'Interno

La piattaforma prenotazionicie.interno.gov.it permette di fissare online l'appuntamento per la Carta d'Identità Elettronica scegliendo Comune, data e orario.

Il servizio è disponibile solo nei Comuni aderenti e richiede accesso con CIE o SPID; dove manca l'adesione vanno seguite le istruzioni locali.

Dal 30 luglio 2026 le CIE rilasciate a persone con almeno 70 anni hanno durata illimitata, pur consentendo il rinnovo dopo dieci anni per la componente digitale.

Nei Comuni che aderiscono al servizio Prenotazioni CIE, è possibile fissare online l’appuntamento per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica. La piattaforma consente di scegliere quando recarsi allo sportello. Dove il servizio non è disponibile, occorre invece seguire le modalità indicate dall’amministrazione locale. Dal 30 luglio 2026 cambia anche la durata del documento rilasciato a chi ha almeno 70 anni al momento della domanda.

La CIE è il documento di riconoscimento che ha sostituito la carta d’identità in formato cartaceo. Grazie al microchip, può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso l’app CieID. L’appuntamento si prenota online, ma la domanda di rinnovo deve essere presentata di persona allo sportello.

Come prenotare online l’appuntamento per la CIE

Per avviare la procedura bisogna collegarsi al portale ufficiale prenotazionicie.interno.gov.it e selezionare l’area “Cittadini”. Il sistema apre il percorso dedicato alla richiesta di una nuova carta e chiede di specificarne il motivo. Se il documento è in scadenza, la causale da scegliere è “Rinnovo”. In caso di viaggio imminente, il portale propone una causale specifica.

Nel passaggio successivo occorre inserire il nome e il cognome dell’interessato. Vanno poi indicati il codice fiscale e il Comune di residenza oppure quello di iscrizione all’A.I.R.E. L’utente può anche scegliere la lingua in cui ricevere la conferma dell’appuntamento e le relative notifiche.

Bisogna quindi indicare il Comune in cui presentare la domanda. È possibile scegliere quello di residenza o di iscrizione all’A.I.R.E. In alternativa, ci si può rivolgere a un altro Comune. Dopo aver premuto “Continua”, il portale mostra le sedi disponibili. La ricerca può essere estesa anche a un Comune vicino. Una volta individuato l’ufficio, si scelgono la data e l’orario tra quelli proposti.

Prima della conferma occorre selezionare la modalità di consegna. Chi sceglie il ritiro in Comune riceverà un avviso quando il documento sarà pronto. Se il ritiro viene affidato a un delegato, è necessario indicarne gli estremi. In alternativa, si può chiedere la spedizione postale specificando l’indirizzo. Per salvare la prenotazione bisogna accedere con la CIE oppure con SPID.

Il servizio online può essere utilizzato soltanto se il Comune scelto ha aderito alla piattaforma. In questo caso è sufficiente presentarsi nella sede indicata il giorno dell’appuntamento. Se il servizio non è attivo, la richiesta deve essere organizzata secondo la procedura pubblicata dal singolo Comune.

Rinnovo CIE per gli over 70: cosa cambia dal 30 luglio 2026

Le carte rilasciate dal 30 luglio 2026 a persone che hanno già compiuto 70 anni al momento della richiesta hanno durata illimitata. La novità non modifica i documenti già in corso di validità. Chi possiede una CIE non ancora scaduta potrà quindi beneficiare del nuovo regime soltanto al rinnovo successivo.

La durata illimitata riguarda il documento fisico, che resta valido anche per l’espatrio. Trascorsi dieci anni dal rilascio, il titolare conserva comunque la facoltà di chiedere un nuovo documento. In questo modo può mantenere valido il certificato di autenticazione legato ai servizi digitali. La distinzione chiarisce la differenza tra la validità della carta come documento e quella della componente destinata all’accesso online.

Quando scade la Carta d’Identità Elettronica?

La durata della CIE, che sarà obbligatoria per viaggiare, varia in base all’età del titolare.

Bambini con meno di 3 anni : la CIE vale 3 anni.

: la CIE vale 3 anni. Minori dai 3 ai 18 anni : il documento vale 5 anni.

: il documento vale 5 anni. Maggiorenni : la CIE ha una validità massima di 10 anni. La scadenza coincide con il primo compleanno successivo ai 9 anni dalla richiesta.

: la CIE ha una validità massima di 10 anni. La scadenza coincide con il primo compleanno successivo ai 9 anni dalla richiesta. Persone con almeno 70 anni: le CIE rilasciate dal 30 luglio 2026 hanno durata illimitata. Dopo 10 anni si può comunque chiedere il rinnovo per mantenere valido il certificato usato per i servizi digitali.

La data precisa è indicata sul fronte della carta, accanto alla voce “Scadenza/Expiry”.