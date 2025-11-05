Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ring

In sintesi

Ring Intercom Video è il nuovo videocitofono smart di Amazon, pensato per portare la sicurezza visiva negli appartamenti. È compatibile con l’app Ring e con Echo Show, e consente di vedere e parlare con i visitatori in tempo reale.

Prezzo di lancio 69,99 € su Amazon.it, valido fino al 2 dicembre 2025 (dopo 99,99 €). È disponibile il programma di permuta per chi possiede già un Ring Intercom e il modello precedente resta in vendita a 79,99 €.

Ring ha annunciato l’arrivo di un nuovo prodotto che va ad arricchire la già nutrita gamma per il mercato italiano. L’azienda di Amazon, infatti, ha confermato l’arrivo nel nostro Paese di Ring Intercom Video, nuovo modello con cui il brand vuole portare la sicurezza visiva negli appartamenti. Il prodotto è già acquistabile su Amazon ed è disponibile con un’offerta lancio molto interessante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Ring Intercom Video (ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te

Le caratteristiche del nuovo Ring Intercom Video

Il nuovo Ring Intercom Video è dotato della funzione Live Video View e dell’audio bidirezionale che consentono di vedere e parlare con i visitatori tramite l’app Ring, con possibilità di ricevere notifiche in tempo reale. Da segnalare che è anche possibile integrare il dispositivo con Echo Show, per accedere al video del citofono dal dispositivo della gamma Echo. Ring Intercom Video può essere installato in autonomia, con un’operazione semplice e senza bisogno di modifiche strutturali.

Si tratta, quindi, della soluzione ideale per proprietari e inquilini affittuari. Il dispositivo è dotato anche della compatibilità con la verifica automatica per le consegne Amazon che permette ai clienti Ring di fornire ai corrieri Amazon verificati un accesso controllato e provvisorio all’edificio, per la consegna del pacco. Il videocitofono permette una gestione completa da remoto, semplificando notevolmente la vita agli utenti.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Ring Intercom Video è disponibile da oggi su Amazon.it con un prezzo di lancio di 69,99 euro. Si tratta di una promo valida solo per il primo periodo di disponibilità. A partire dal prossimo 2 dicembre, terminato il tradizionale periodo di Black Friday, infatti, il dispositivo sarà acquistabile con un prezzo di 99,99 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con reso gratuito fino al 31 gennaio 2026.

Da segnalare che per chi già possiede un citofono compatibile e ha già acquistato in passato Ring Intercom ci sarà la possibilità di partecipare al programma di permuta (per i dettagli completi in merito alla promozione basta visitare il sito ufficiale ring.com). In occasione del lancio di Ring Intercom Video, inoltre, Ring Intercom resta disponibile sul mercato e sarà proposto al prezzo ridotto di 79,99 euro.

Ring Intercom Video (ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te