Ring Intercom Video, 45% di sconto sull’upgrade smart per il citofono

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Citofono smart con video, chiavi virtuali e accesso remoto. Promo al 45% su Amazon con installazione fai-da-te e integrazione Alexa.

Se cerchi un modo semplice per rendere il tuo citofono davvero smart, il Ring Intercom Video è la soluzione pronta all’uso: combina video in tempo reale, accesso remoto e chiavi virtuali in un dispositivo dal setup guidato e immediato. In questo momento è proposto con uno sconto del 45%: scopri l’offerta su Amazon. L’uso quotidiano è pratico e intuitivo: gestisci visite e consegne ovunque ti trovi, rispondi e apri direttamente dallo smartphone e sfrutti i comandi vocali con Alexa per un’esperienza a mani libere.

Il bello è che l’installazione è alla portata di tutti: la configurazione è fai-da-te, guidata passo passo dall’app, senza interventi invasivi sul citofono già presente. In più, le chiavi ospite virtuali ti permettono di dare accessi temporanei a familiari, collaboratori o addetti ai servizi, con totale controllo e revoca immediata.

Ring Intercom Video: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: il Ring Intercom Video è in offerta a 54,99€ con uno sconto del 45%, per un risparmio di circa 45 euro rispetto al prezzo di listino. Un prezzo davvero aggressivo per chi vuole aggiornare il proprio citofono con funzioni avanzate di video, apertura da remoto e gestione accessi digitali.

Il taglio di prezzo rende questo modello particolarmente interessante per chi vive in condominio o in affitto: l’installazione è non invasiva e il design rimovibile consente di portarlo con sé in caso di trasloco, massimizzando il valore dell’acquisto.

Ring Intercom Video: le caratteristiche tecniche

Con Ring Intercom Video puoi vedere in diretta chi si trova all’ingresso dell’edificio e comunicare grazie all’audio bidirezionale, per poi aprire il portone direttamente dall’app. Le chiavi virtuali permettono di sostituire le copie fisiche: puoi definire accessi a tempo per ospiti, caregiver o addetti alle pulizie e revocarli all’istante, il tutto con il controllo centralizzato via smartphone.

L’integrazione con Alexa consente di rispondere e aprire a mani libere tramite comandi vocali sui dispositivi compatibili. La sicurezza è al centro, con più livelli di crittografia e controllo immediato degli accessi. L’installazione è veloce e non richiede modifiche permanenti al citofono esistente; il design rimovibile è ideale anche per abitazioni in affitto. Utile infine la verifica automatica per consentire ai corrieri Amazon verificati l’accesso temporaneo e lasciare i pacchi in un’area interna più sicura.

