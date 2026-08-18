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TIM ha annunciato una nuova rimodulazione: questa volta sono coinvolte le offerte TIMVISION, con rincari fino a 4 euro al mese

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TIM ha annunciato una nuova rimodulazione. Questa volta, però, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non riguarda abbonamenti di rete fissa o offerte di telefonia mobile.

Il rincaro è in arrivo per alcune offerte mensili di TIMVISION attivate dai clienti dell’operatore. La comunicazione è arrivata direttamente da TIM, con un annuncio pubblicato nella sezione News e Modifiche contrattuali del suo sito ufficiale.

I clienti TIM coinvolti riceveranno una comunicazione dedicata, tramite SMS se hanno abbinato TIMVISION a una linea mobile oppure direttamente in fattura se l’abbinamento è avvenuto a un’offerta per il fisso.

Questa modifica è legata a “esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono contenuti TV”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a quanto annunciato dall’operatore.

Cosa cambia

La nuova rimodulazione comporterà un incremento del canone mensile del pacchetto TIMVISION attivato. Il rincaro dipende dall’offerta attiva. In ogni caso, la spesa aumenterà da un minimo di 0,5 euro al mese a un massimo di 4 euro al mese (quindi fino a 48 euro in più in un anno).

Per i clienti di rete mobile, la rimodulazione riguarda le seguenti offerte in versione mensile:

TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus, TIMVISION con Disney+, Disney+ Premium, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport Light.

Per queste offerte, il rincaro entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 26 settembre 2026 ed è possibile esercitare il diritto di recesso senza penali e costi di disattivazione entro il 25 ottobre 2026.

Per i clienti di rete fissa, invece, sono coinvolte le seguenti promozioni:

IMVISION Intrattenimento, Mondo Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus, Disney+ Premium, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Gold, TIMVISION con Disney+, TIMVISION Family S, TIMVISION Family M, TIMVISION Family L, Netflix Premium.

La modifica entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 e il diritto di recesso senza costi potrà essere esercitato entro il 31 ottobre 2026.

Come esercitare il diritto di recesso

Per evitare il rincaro è possibile esercitare il diritto di recesso, senza costi e penali. Per farlo è possibile seguire una di queste modalità:

dall’ Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

(previa registrazione) scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

inviando una PEC all’indirizzo disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

chiamando il 119 (clienti mobile) o il 187 (clienti di rete fissa)

(clienti mobile) o il (clienti di rete fissa) recandosi in un negozio TIM

Se la richiesta avviene tramite posta o PEC è necessario allegare una fotocopia del documento di identità del titolare e specificare come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Chi ha il decoder TIM in comodato d’uso gratuito, dopo la richiesta di disattivazione, riceverà via mail le istruzioni da seguire per restituirlo (per evitare penali, bisogna restituirlo entro 30 giorni dalla disattivazione dell’offerta).

Tutti i dettagli relativi alle modalità di recesso e alle tempistiche della rimodulazione saranno inclusi nella comunicazione inviata dall’operatore per comunicare al suo cliente il rincaro. Gli aumenti sono riservati solo per alcuni clienti.