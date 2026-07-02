Fino a 300€ di rimborso in bolletta se hai subito un blackout dovuto al caldo: cosa sapere
Se il blackout causato dal caldo dura troppe ore, può scattare un rimborso automatico in bolletta fino a 300 euro. Ecco requisiti, tempi e importi previsti.
- Quando il caldo provoca blackout da sovraccarico, ARERA prevede un indennizzo automatico in bolletta per le utenze domestiche se l'interruzione supera soglie prefissate.
- Per le famiglie il rimborso parte da 35 euro e aumenta di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive fino a un massimo di circa 300 euro, con accrediti nella prima bolletta utile dopo verifiche.
- Anche negozi e imprese hanno indennizzi diversi in base alla potenza impegnata e alle soglie temporali; per danni a elettrodomestici si può richiedere un risarcimento aggiuntivo documentato.
Quando il caldo mette sotto pressione la rete elettrica, i blackout diventano più frequenti, soprattutto nelle città dove condizionatori e sistemi di raffreddamento lavorano senza sosta. In questi casi, se l’interruzione di corrente supera determinate soglie, può scattare un rimborso automatico in bolletta fino a 300 euro per le utenze domestiche. Ecco chi ne ha diritto, come funziona l’indennizzo e quando viene accreditato.
- Quando scatta il rimborso per blackout
- A quanto ammonta il rimborso in bolletta
- Come viene accreditato il rimborso
- E per negozi e aziende?
- Se il blackout rompe un elettrodomestico
Quando scatta il rimborso per blackout
Con l’aumento delle temperature estive cresce anche il rischio di blackout da sovraccarico elettrico. Il fenomeno è semplice: più consumi simultanei significano maggiore stress per la rete.
Per tutelare cittadini e imprese, ARERA ha previsto un indennizzo automatico nei casi in cui il disservizio superi i limiti di durata stabiliti.
Per le utenze domestiche, il rimborso blackout in bolletta scatta solo in presenza di interruzioni prolungate:
- nei Comuni con oltre 5.000 abitanti, dopo 8 ore consecutive senza elettricità
- nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, dopo 12 ore consecutive.
Non basta, quindi, un semplice calo di tensione o un’interruzione di pochi minuti.
A quanto ammonta il rimborso in bolletta
L’importo varia in base alla durata del blackout e alla tipologia di utenza.
Per le famiglie si parte da un rimborso sulla bolletta della luce di 35 euro. Se il blackout continua, l’indennizzo aumenta progressivamente di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive.
Il tetto massimo può arrivare fino a circa 300 euro.
In pratica, più lunga è l’interruzione, maggiore sarà la compensazione economica riconosciuta in bolletta.
Si tratta di un importo forfettario: non è calcolato sui danni reali subiti ma sulla durata del disservizio.
Come viene accreditato il rimborso
Uno degli aspetti più interessanti è che non serve presentare domanda.
Il rimborso per blackout dovuto al caldo viene erogato automaticamente dal fornitore di energia, direttamente nella prima bolletta utile dopo la verifica del disservizio.
L’importo compare generalmente in una voce dedicata agli indennizzi o ai rimborsi.
Attenzione però ai tempi: l’accredito non è immediato.
In media servono almeno 60 giorni dal blackout. Nei casi più complessi, soprattutto se coinvolte milioni di utenze, i tempi possono allungarsi fino a 180 giorni.
Un altro dettaglio importante riguarda la posizione del cliente: l’indennizzo viene riconosciuto solo agli utenti in regola con i pagamenti.
E per negozi e aziende?
Anche attività commerciali e imprese possono ricevere un indennizzo, ma con regole diverse.
Qui il calcolo dipende soprattutto dalla potenza impegnata.
Per utenze non domestiche fino a 100 kW, il rimborso parte da 150 euro, con aumenti di 75 euro ogni 4 ore di interruzione, fino a un massimo di 1.000 euro.
Oltre i 100 kW, si parte da 270 euro, con incrementi di 135 euro ogni 4 ore, fino a un massimo di 6.000 euro.
Anche le soglie temporali cambiano:
- 4 ore minime nei Comuni sopra i 5.000 abitanti;
- 6 ore minime nei Comuni più piccoli.
Se il blackout rompe un elettrodomestico
C’è poi un caso molto comune: il blackout caldo provoca danni ad elettrodomestici o dispositivi elettronici.
In questo scenario il rimborso automatico potrebbe non essere sufficiente.
Se frigorifero, TV, modem o condizionatore subiscono danni a causa dell’interruzione di corrente, il consumatore può chiedere un risarcimento aggiuntivo.
Serve però documentare tutto con precisione: fotografie del guasto, scontrini o fatture di acquisto e, se possibile, una relazione tecnica che colleghi il danno al blackout.
Se il fornitore respinge la richiesta, resta possibile avviare una procedura di conciliazione per far valere i propri diritti.
FAQ
Nei comuni con oltre 5.000 abitanti scatta dopo 8 ore consecutive senza elettricità; nei comuni sotto 5.000 abitanti dopo 12 ore.
L'indennizzo parte da 35 euro e aumenta di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive, fino a un tetto di circa 300 euro.
Il fornitore eroga il rimborso automaticamente sulla prima bolletta utile dopo la verifica; mediamente servono almeno 60 giorni, fino a 180.
Sì: per utenze non domestiche fino a 100 kW si parte da 150 euro (75 euro ogni 4 ore), oltre 100 kW si parte da 270 euro (135 euro ogni 4 ore).
Documentare il danno con foto, scontrini e una relazione tecnica e chiedere un risarcimento extra; in caso di rifiuto si può avviare conciliazione.