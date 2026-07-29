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Quando viaggi, ti cambi in uno spogliatoio o partecipi a riunioni delicate, il timore di essere ripreso o intercettato può trasformare ogni spazio in una potenziale minaccia alla tua privacy. In questi casi avere un dispositivo dedicato può fare la differenza: il rilevatore di telecamere nascoste Swsdee X13 oggi è proposto con uno sconto dell’84%, rendendo molto più accessibile una protezione attiva contro telecamere spia, GPS nascosti e dispositivi di intercettazione.

Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Questo modello concentra diverse funzioni in un corpo compatto e leggero, pensato per essere portato sempre con sé in hotel, cameretta, ufficio o negozio. Il rilevatore multifunzionale Swsdee X13 combina la scansione di segnali wireless ad alta frequenza con la ricerca di lenti di telecamere e la rilevazione a infrarossi, supportata da una luce LED dedicata. Grazie ai 5 livelli di sensibilità regolabili puoi adattare il controllo all’ambiente, individuando con maggiore precisione la fonte dei segnali sospetti e aumentando così il livello di sicurezza nei luoghi che frequenti ogni giorno.

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Il Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 è attualmente proposto a 2,99€, con uno sconto dell’84% rispetto al prezzo di listino: un taglio di prezzo che rende questo strumento di sicurezza tascabile alla portata di chiunque. A questa cifra il dispositivo si posiziona tra le soluzioni più economiche della sua fascia, pur offrendo funzioni tipiche di modelli più costosi come il rilevamento GPS magnetico, la modalità anti-fotografia candida e l’anti-intercettazioni. Se sei interessato a un controllo aggiuntivo degli ambienti che frequenti, il Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 è disponibile con uno sconto dell’84%, un’occasione utile per dotarsi di un alleato discreto contro telecamere e microspie.

Il rilevatore portatile con scansione wireless, luce a infrarossi e sensibilità regolabile

Se il tuo obiettivo è proteggere la tua privacy in contesti diversi, questo rilevatore nasce proprio per rendere i controlli rapidi e alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza con strumenti professionali.

Rilevatore multifunzionale di telecamere nascoste : combina rilevamento GPS magnetico, identificazione delle lenti delle telecamere nascoste, rilevamento della luce a infrarossi e luce LED, così puoi controllare ambienti diversi con un unico dispositivo.

: combina rilevamento GPS magnetico, identificazione delle lenti delle telecamere nascoste, rilevamento della luce a infrarossi e luce LED, così puoi controllare ambienti diversi con un unico dispositivo. Scansione wireless per privacy e sicurezza : sfrutta tecnologia passiva, wireless e a infrarossi per individuare segnali ad alta frequenza tra 1 MHz e 6,5 GHz, aiutandoti a intercettare potenziali dispositivi di spionaggio prima che violino la tua riservatezza.

: sfrutta tecnologia passiva, wireless e a infrarossi per individuare segnali ad alta frequenza tra 1 MHz e 6,5 GHz, aiutandoti a intercettare potenziali dispositivi di spionaggio prima che violino la tua riservatezza. 5 livelli di sensibilità regolabili : puoi aumentare o diminuire la sensibilità per isolare meglio la fonte del segnale e ridurre i falsi allarmi, individuando più velocemente l’area sospetta.

: puoi aumentare o diminuire la sensibilità per isolare meglio la fonte del segnale e ridurre i falsi allarmi, individuando più velocemente l’area sospetta. Facile da usare anche per principianti : grazie al pulsante modalità e al pulsante di regolazione della sensibilità, la gestione delle funzioni è immediata, così puoi iniziare i controlli in pochi secondi senza manuali complessi.

: grazie al pulsante modalità e al pulsante di regolazione della sensibilità, la gestione delle funzioni è immediata, così puoi iniziare i controlli in pochi secondi senza manuali complessi. Design leggero e trasportabile : è compatto e portatile come una penna, facile da infilare in tasca o in borsa, ideale da portare in viaggio per verificare hotel, auto a noleggio, spogliatoi o uffici temporanei.

: è compatto e portatile come una penna, facile da infilare in tasca o in borsa, ideale da portare in viaggio per verificare hotel, auto a noleggio, spogliatoi o uffici temporanei. Ampia applicazione: progettato per l’uso in casa, ufficio, hotel, motel, automobili, bagni, spogliatoi, trattative commerciali, riunioni riservate e perfino aree militari o governative, offrendo un controllo extra in qualunque luogo ti senta esposto.

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Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13, offerta lampo a 2,99€: approfitta ora prima che lo sconto dell’84% e le scorte si esauriscano.

FAQ Il rilevatore Swsdee X13 è facile da usare anche per chi è alle prime armi? Sì, si controlla con il pulsante modalità e quello di sensibilità, così anche un principiante può avviare subito la scansione. Che tipo di dispositivi può individuare il rilevatore Swsdee X13? Può aiutare a individuare telecamere nascoste, dispositivi GPS magnetici e bug wireless che emettono segnali ad alta frequenza. Il rilevatore Swsdee X13 è comodo da portare in viaggio? Sì, è compatto e leggero, con dimensioni simili a una penna, ideale da tenere in tasca o in borsa quando soggiorni in hotel. In quali ambienti è utile usare il rilevatore Swsdee X13? È pensato per case, uffici, hotel, motel, automobili, bagni, spogliatoi, trattative commerciali e riunioni riservate.