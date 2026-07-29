Maxi 84% di sconto sul rilevatore per scovare le telecamere nascoste
Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13, dispositivo tascabile per trovare microcamere, GPS e bug wireless con sconto dell’84%.
Quando viaggi, ti cambi in uno spogliatoio o partecipi a riunioni delicate, il timore di essere ripreso o intercettato può trasformare ogni spazio in una potenziale minaccia alla tua privacy. In questi casi avere un dispositivo dedicato può fare la differenza: il rilevatore di telecamere nascoste Swsdee X13 oggi è proposto con uno sconto dell’84%, rendendo molto più accessibile una protezione attiva contro telecamere spia, GPS nascosti e dispositivi di intercettazione.
Questo modello concentra diverse funzioni in un corpo compatto e leggero, pensato per essere portato sempre con sé in hotel, cameretta, ufficio o negozio. Il rilevatore multifunzionale Swsdee X13 combina la scansione di segnali wireless ad alta frequenza con la ricerca di lenti di telecamere e la rilevazione a infrarossi, supportata da una luce LED dedicata. Grazie ai 5 livelli di sensibilità regolabili puoi adattare il controllo all’ambiente, individuando con maggiore precisione la fonte dei segnali sospetti e aumentando così il livello di sicurezza nei luoghi che frequenti ogni giorno.
Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 in offerta su Amazon con sconto dell’84%
Il Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 è attualmente proposto a 2,99€, con uno sconto dell’84% rispetto al prezzo di listino: un taglio di prezzo che rende questo strumento di sicurezza tascabile alla portata di chiunque. A questa cifra il dispositivo si posiziona tra le soluzioni più economiche della sua fascia, pur offrendo funzioni tipiche di modelli più costosi come il rilevamento GPS magnetico, la modalità anti-fotografia candida e l’anti-intercettazioni. Se sei interessato a un controllo aggiuntivo degli ambienti che frequenti, il Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13 è disponibile con uno sconto dell’84%, un’occasione utile per dotarsi di un alleato discreto contro telecamere e microspie.
Il rilevatore portatile con scansione wireless, luce a infrarossi e sensibilità regolabile
Se il tuo obiettivo è proteggere la tua privacy in contesti diversi, questo rilevatore nasce proprio per rendere i controlli rapidi e alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza con strumenti professionali.
- Rilevatore multifunzionale di telecamere nascoste: combina rilevamento GPS magnetico, identificazione delle lenti delle telecamere nascoste, rilevamento della luce a infrarossi e luce LED, così puoi controllare ambienti diversi con un unico dispositivo.
- Scansione wireless per privacy e sicurezza: sfrutta tecnologia passiva, wireless e a infrarossi per individuare segnali ad alta frequenza tra 1 MHz e 6,5 GHz, aiutandoti a intercettare potenziali dispositivi di spionaggio prima che violino la tua riservatezza.
- 5 livelli di sensibilità regolabili: puoi aumentare o diminuire la sensibilità per isolare meglio la fonte del segnale e ridurre i falsi allarmi, individuando più velocemente l’area sospetta.
- Facile da usare anche per principianti: grazie al pulsante modalità e al pulsante di regolazione della sensibilità, la gestione delle funzioni è immediata, così puoi iniziare i controlli in pochi secondi senza manuali complessi.
- Design leggero e trasportabile: è compatto e portatile come una penna, facile da infilare in tasca o in borsa, ideale da portare in viaggio per verificare hotel, auto a noleggio, spogliatoi o uffici temporanei.
- Ampia applicazione: progettato per l’uso in casa, ufficio, hotel, motel, automobili, bagni, spogliatoi, trattative commerciali, riunioni riservate e perfino aree militari o governative, offrendo un controllo extra in qualunque luogo ti senta esposto.
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Rilevatori di Telecamere Nascoste Swsdee X13, offerta lampo a 2,99€: approfitta ora prima che lo sconto dell’84% e le scorte si esauriscano.
FAQ
Sì, si controlla con il pulsante modalità e quello di sensibilità, così anche un principiante può avviare subito la scansione.
Può aiutare a individuare telecamere nascoste, dispositivi GPS magnetici e bug wireless che emettono segnali ad alta frequenza.
Sì, è compatto e leggero, con dimensioni simili a una penna, ideale da tenere in tasca o in borsa quando soggiorni in hotel.
È pensato per case, uffici, hotel, motel, automobili, bagni, spogliatoi, trattative commerciali e riunioni riservate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.