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Scienziati e startup sviluppano tecnologie avanzate per estrarre cellulosa e produrre biochar dai rifiuti, evitando il conferimento in discarica di migliaia di tonnellate di scarti.

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Ricercatori e startup stanno trasformando rifiuti urbani e agricoli in materiali preziosi come biochar, bioplastiche, olio e carta, riducendo la dipendenza dalle discariche.

Dalla cellulosa pura estratta dagli scarti alimentari agli impianti di conversione termica in Australia, le nuove tecnologie mostrano che la spazzatura può diventare materia prima in tempi rapidi.

Il biochar prodotto viene già usato in agricoltura per migliorare il suolo, mentre il sostegno pubblico rafforza un modello di economia circolare capace di generare valore economico e ambientale.

Scienziati e startup innovative stanno rivoluzionando la gestione degli scarti tramite processi avanzati di conversione termica ed estrazione chimica, trasformando tonnellate di spazzatura urbana e agricola in materiali ad alto valore aggiunto come biochar, bioplastiche, olio e carta.

Una sfida globale contro l’accumulo in discarica

Ogni anno immense quantità di materiali di scarto terminano il proprio ciclo vitale accumulandosi nelle discariche di tutto il pianeta.

Questo modello lineare di consumo non genera soltanto un evidente problema di occupazione del suolo, ma comporta la perdita irreparabile di materia prima potenziale.

In un contesto energetico e ambientale che impone una svolta drastica, la ricerca scientifica sta dimostrando che la vera differenza risiede nella capacità di guardare alla spazzatura con occhi diversi.

La scienziata australiana Lynne Loo, definita una vera combattente della sostenibilità, ha iniziato il suo percorso analizzando i residui dell’industria delle abaloni. Oggi la sua missione è guidare le giovani aziende verso soluzioni concrete di riciclo dei rifiuti.

L’obiettivo primario consiste nel connettere la ricerca di laboratorio con il mercato reale, identificando opportunità commerciali per materiali che fino a ieri venivano considerati privi di qualsiasi utilità.

La cellulosa pura estratta dallo scarto alimentare

Uno degli esempi più sorprendenti di questa rivoluzione tecnologica arriva dall’esperienza del ricercatore Matt Barber.

Nel suo laboratorio domestico, Barber è riuscito a sviluppare un metodo efficace per estrarre cellulosa di elevata purezza partendo direttamente dagli scarti alimentari.

Il processo consente di ottenere una materia prima pronta per essere lavorata e trasformata in carta, prodotti in finto legno o persino bioplastica.

Il vantaggio operativo rispetto ai processi tradizionali è di portata straordinaria. La produzione convenzionale di cellulosa richiede infatti il taglio di alberi la cui crescita impiega circa 75 anni, mentre la lavorazione degli scarti biologici permette di sintetizzare lo stesso materiale basilare in appena una settimana.

In questo modo si riduce la pressione sulle risorse forestali e si offre un sbocco sostenibile a frazioni organiche altrimenti destinate alla decomposizione in discarica.

La conversione termica al servizio del territorio

Spostandosi su scala industriale, la tecnologia compie un ulteriore salto di qualità. A Collie, nell’Australia Occidentale, l’azienda Renergi ha realizzato un impianto all’avanguardia basato sulla conversione termica.

Questa struttura è progettata per trattare poco meno di 30.000 tonnellate all’anno di rifiuti da biomasse, integrandoli con circa 4.000 tonnellate annue di rifiuti solidi urbani provenienti dalla comunità locale.

Attraverso processi termochimici guidati ad alta precisione, la spazzatura accumulata viene scissa nei suoi componenti fondamentali e riconvertita in prodotti chimici e vettori energetici.

Tra i derivati principali figurano l’aceto per usi industriali, l’olio e soprattutto il biochar, un carbone vegetale ad altissima porosità ottenuto dalla pirolisi.

Risultati sul campo e prospettive industriali

I benefici di questo approccio integrato si avvertono già nel settore agricolo locale. Il biochar prodotto nell’impianto viene infatti impiegato con successo nei frutteti e nelle aziende vinicole del sud-ovest australiano, dove contribuisce a rigenerare la struttura del suolo e a trattenere l’umidità.

Il progetto ha ottenuto il sostegno finanziario della Australian Renewable Energy Agency, con l’obiettivo preciso di estendere l’adozione di impianti tecnologici per il riciclo dei rifiuti nelle aree regionali.

Quando la struttura raggiungerà il massimo regime produttivo, si candiderà a diventare uno dei maggiori centri di produzione di biochar del paese.

Mostrare fattivamente che la spazzatura può trasformarsi in risorsa economica rappresenta il modo migliore per dimostrare agli scettici la validità dell’economia circolare.