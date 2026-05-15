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Il Philips Multigroom Serie 7000 è in offerta con sconto del 40% e tante testine per barba, capelli e corpo. Scopri i dettagli e approfitta ora.

Amazon

L’offerta su questo rifinitore All-in-one Philips è di quelle da tenere d’occhio se vuoi sistemare barba, capelli e corpo con un unico dispositivo di qualità. Su Amazon il Philips Multigroom Serie 7000 è proposto con un super sconto del 40% rispetto al prezzo di listino, portando a casa un kit completo con 16 accessori, lame interamente in metallo e un’ampia scelta di lunghezze di taglio, il tutto in un corpo impermeabile e pensato per durare a lungo.

Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000

Questo modello è particolarmente apprezzato per la precisione di taglio, la maneggevolezza e la batteria di lunga durata, che regge sessioni complete su barba, capelli e corpo senza andare in affanno. Viene lodata anche la rapidità di ricarica e la possibilità di usarlo sotto la doccia, mentre la dotazione di testine e pettini copre praticamente ogni esigenza quotidiana, dal semplice accorcio veloce alla gestione più accurata del look. Qualche limite riguarda l’impossibilità di usarlo collegato alla presa quando è in carica e una confezione non particolarmente premium, ma nel complesso il giudizio è fortemente positivo, soprattutto quando si trova in promozione.

Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000 in offerta: sconto del 40% da non perdere

La promo attuale rende il Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000 particolarmente interessante per chi cerca un unico strumento per barba, capelli e corpo. Il prezzo di 59,99€ con sconto del 40% lo posiziona in modo molto aggressivo rispetto ad altri multigroom della stessa fascia, considerando la dotazione di ben 16 accessori e le lame in metallo autoaffilanti. In questa fascia di prezzo è difficile trovare una combinazione simile di versatilità, autonomia e qualità costruttiva.

La possibilità di sfruttare le numerose impostazioni di lunghezza, da 0,5 a 16 mm, lo rende adatto sia a chi vuole un look sempre ordinato sia a chi ama sperimentare con stili diversi. L’acquisto passa tramite Amazon, con tutti i consueti vantaggi logistici e di assistenza, e in questo momento il Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000 è disponibile con uno sconto del 40% che rafforza il rapporto qualità-prezzo. Una promozione che può cambiare senza preavviso e che vale la pena cogliere finché resta attiva.

Il rifinitore Philips con le lame in metallo autoaffilanti e i 16 accessori

Il punto di forza di questo multigroom Philips è l’approccio davvero completo alla cura personale: con 16 accessori copre barba, capelli, naso, orecchie e corpo, riducendo al minimo la necessità di altri dispositivi. I pettini dedicati permettono di passare da un semplice ritocco al taglio completo in modo rapido, sfruttando le 21 impostazioni di lunghezza tra 0,5 e 16 mm per adattarsi a qualsiasi stile, dalla barba corta e definita ai capelli medio-lunghi.

Le lame in acciaio autoaffilanti interamente in metallo sono pensate per mantenere nel tempo la stessa capacità di taglio senza bisogno di lubrificazione, mentre la tecnologia BeardSense adegua la potenza al volume della barba per evitare strappi e incertezze anche sui peli più folti. Il rifinitore di precisione dal design sottile aiuta a definire contorni di guance, mento e collo con grande controllo, e il pettine dedicato al corpo si occupa delle zone più sensibili con maggiore delicatezza.

La batteria agli ioni di litio garantisce fino a 120 minuti di autonomia, sufficiente per diverse sessioni prima di doverlo ricaricare tramite cavo USB-A. Il dispositivo è 100% impermeabile, quindi si può usare comodamente su pelle asciutta o bagnata e si pulisce in pochi istanti sotto l’acqua corrente. Nel complesso, un kit completo che unisce praticità, solidità e cura del dettaglio, ideale per chi vuole gestire l’intera routine grooming con un solo prodotto.

Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000

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