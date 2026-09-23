Philips Bodygroom Serie 7000, il rasoio per tuto il corpo a prezzo stracciato
Il rasoio Philips Bodygroom Serie 7000 con testina flessibile 2D e sistema a tripla protezione, da oggi è in offerta con un ottimo sconto del 41%.
Peli sul petto, schiena o zone intime che crescono in fretta possono diventare un problema se non hai uno strumento preciso e delicato sulla pelle. Oggi il Philips Bodygroom Serie 7000 è proposto con uno sconto del 41%, permettendoti di gestire la cura del corpo in modo più confortevole e con un investimento contenuto.
Questo modello è pensato per offrire rasatura e rifinitura su tutto il corpo, comprese le aree più sensibili e difficili da raggiungere. Il design con testina flessibile e sistema di protezione dedicato punta a ridurre irritazioni e graffi, mentre l’autonomia elevata e l’uso impermeabile al 100% rendono più semplice integrare la depilazione nella routine quotidiana, sia sotto la doccia sia su pelle asciutta.
Philips Bodygroom Serie 7000 in offerta su Amazon: sconto del 41%
Se cerchi un rasoio per il corpo versatile, in questo momento il Philips Bodygroom Serie 7000 è disponibile con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino, portando il costo a 64,99€ per un dispositivo di fascia medio-alta pensato per l’uso integrale sul corpo.
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Il rifinitore per il corpo Philips con la testina flessibile 2D e la tripla protezione
Chi vuole tenere sotto controllo la peluria su corpo e parti intime ha bisogno di uno strumento che unisca precisione e delicatezza sulla pelle, soprattutto nelle zone sensibili.
- Sistema a tripla protezione: punte arrotondate brevettate, lamina ipoallergenica e protezione dedicata lavorano insieme per ridurre irritazioni e microtagli durante la rasatura su tutto il corpo.
- Testina del rasoio flessibile 2D con Optilight: segue i contorni del corpo e illumina l’area di lavoro, aiutandoti a individuare meglio i peli residui e a rifinire con maggiore precisione.
- Testine intercambiabili per rasatura e rifinitura: puoi passare rapidamente dal taglio più corto alla rifinitura di lunghezze diverse, adattando il risultato alla zona del corpo e allo stile che preferisci.
- Lamina a forma di diamante: progettata per offrire una finitura più liscia e uniforme, lasciando la pelle morbida e curata dopo il passaggio.
- Accessorio per la schiena pieghevole: il manico estensibile ti aiuta a raggiungere meglio la schiena e le aree meno accessibili senza bisogno di aiuto esterno.
- Impermeabile al 100%: ideale sia per l’uso su pelle asciutta, consigliato per risultati più netti, sia sotto la doccia, facilitando la pulizia semplice sotto l’acqua corrente.
- Autonomia fino a 120 minuti: la batteria ricaricabile ad alta potenza ti consente diverse sessioni di utilizzo senza filo con una sola ricarica di circa un’ora.
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FAQ
Sì, il sistema a tripla protezione con punte arrotondate e lamina ipoallergenica è pensato anche per le zone intime.
Sì, il rifinitore è impermeabile al 100% e può essere usato sia su pelle bagnata sia su pelle asciutta.
La batteria ricaricabile garantisce fino a 120 minuti di utilizzo senza filo dopo circa un’ora di ricarica.
Sì, è incluso un accessorio per la schiena pieghevole progettato per radere anche le zone più difficili da raggiungere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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