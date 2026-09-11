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Braun Rifinitore All-in-One Serie 5, kit 9in1 per barba, capelli e corpo con lama ultra affilata e autonomia lunga è in sconto del 46%.

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Gestire barba, capelli e peli del corpo con più dispositivi diversi è scomodo e costoso, soprattutto se vuoi un risultato preciso senza irritazioni. In questo momento il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 è proposto con uno sconto del 46%, permettendoti di passare a un unico strumento completo per la cura personale quotidiana.

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Questo modello riunisce in un solo corpo più funzioni: rifinisce la barba con precisione, gestisce la lunghezza dei capelli e si occupa in sicurezza dei peli del corpo, naso e orecchie. La lama ultra affilata a lunga durata mantiene un taglio netto nel tempo, mentre la tecnologia SkinGuard è pensata per ridurre i fastidi sulle zone sensibili. Le numerose impostazioni di lunghezza e l’impugnatura progettata per l’uso anche sotto la doccia lo rendono un alleato versatile per chi vuole una routine curata ma veloce.

Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 in offerta: sconto del 46% a 37,89€

Il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 passa a un prezzo di 37,89€ grazie a uno sconto del 46%, una cifra particolarmente interessante per un kit 9in1 dedicato a barba, capelli e corpo. Considerando la dotazione di accessori e la qualità del marchio, si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri multifunzione della stessa fascia, risultando una soluzione completa per chi vuole un unico dispositivo per tutta la cura personale. Se cerchi un prodotto affidabile e impermeabile, questo è il momento giusto per scoprire il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 in sconto del 46%.

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Il rifinitore Braun con la lama ultra affilata e la batteria di lunga durata

Se vuoi tenere sempre in ordine barba, capelli e corpo senza irritazioni e senza accumulare tanti dispositivi diversi, questo rifinitore multifunzione riunisce in un unico strumento tutto ciò che serve per la routine quotidiana.

Set 9in1 per viso e corpo : consente di rifinire barba, naso e orecchie, tagliare i capelli e radere il corpo, così puoi gestire tutta la cura personale con un solo dispositivo.

: consente di rifinire barba, naso e orecchie, tagliare i capelli e radere il corpo, così puoi gestire tutta la cura personale con un solo dispositivo. Lama Ultra Affilata a vita : assicura un taglio preciso ed efficiente nel tempo, riducendo i passaggi ripetuti e permettendoti di ottenere risultati uniformi anche con pochi minuti a disposizione.

: assicura un taglio preciso ed efficiente nel tempo, riducendo i passaggi ripetuti e permettendoti di ottenere risultati uniformi anche con pochi minuti a disposizione. Tecnologia SkinGuard delicata sulla pelle : pensata per la sicurezza e il comfort sulle aree sensibili, aiuta a limitare arrossamenti e fastidi durante la rasatura del corpo.

: pensata per la sicurezza e il comfort sulle aree sensibili, aiuta a limitare arrossamenti e fastidi durante la rasatura del corpo. 14 impostazioni di lunghezza (3-21 mm) : ti danno un controllo accurato sullo stile di barba e capelli, dalle sfumature più corte ai tagli più lunghi, senza dover cambiare strumento.

: ti danno un controllo accurato sullo stile di barba e capelli, dalle sfumature più corte ai tagli più lunghi, senza dover cambiare strumento. Design 100% impermeabile con impugnatura AquaGrip : puoi usarlo anche sotto la doccia mantenendo una presa salda, rendendo la routine più rapida e facile da integrare nella giornata.

: puoi usarlo anche sotto la doccia mantenendo una presa salda, rendendo la routine più rapida e facile da integrare nella giornata. Batteria Li-Ion fino a 120 minuti: l’autonomia estesa permette diverse sessioni di utilizzo con una sola ricarica, ideale se viaggi spesso o se condividi il dispositivo in famiglia.

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FAQ Il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 è adatto anche per il corpo? Sì, è pensato per viso e corpo e permette di radere e rifinire anche le aree sensibili grazie alla tecnologia SkinGuard. Quante impostazioni di lunghezza ha il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5? Dispone di 14 impostazioni di lunghezza da 3 a 21 mm per regolare barba e capelli con precisione. Il Braun Rifinitore All-in-One Serie 5 è impermeabile? Sì, è 100% impermeabile e l’impugnatura AquaGrip consente l’uso sicuro anche sotto la doccia. Quanta autonomia offre la batteria del Braun Rifinitore All-in-One Serie 5? La batteria Li-Ion offre fino a 120 minuti di utilizzo senza cavo con una ricarica completa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.