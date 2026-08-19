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Le richieste di pagamento inviate tramite app possono nascondere truffe basate su conferme date senza controllare il beneficiario.

La verifica dell’identità del richiedente, insieme al controllo di importo e causale, resta il passaggio decisivo per evitare frodi digitali.

In caso di dubbio conviene rifiutare l’operazione e contattare la banca con i canali ufficiali, ignorando urgenze e pressioni.

Una notifica che invita ad autorizzare un pagamento può nascondere un tentativo di truffa. Il rischio nasce quando l’utente conferma l’operazione senza aver prima verificato chi riceverà il denaro. Per questo, una richiesta comparsa sul telefono non va considerata una semplice formalità, né approvata in automatico. Ogni consenso deve essere preceduto da un controllo.

Richieste di pagamento tramite app: come agiscono i truffatori

Sono state segnalate numerose richieste di pagamento inviate tramite applicazioni come BANCOMAT Pay. Il fenomeno interessa anche piattaforme analoghe. Il fatto che il servizio sia associato a un numero di telefono non garantisce che la richiesta provenga da una persona affidabile.

La strategia dei truffatori consiste nell’inviare richieste a molti utenti, confidando che qualcuno le approvi senza controllare il beneficiario. Il raggiro fa leva proprio su una conferma data senza le verifiche necessarie.

Prima di autorizzare il pagamento bisogna accertare l’identità di chi chiede il denaro. Se il richiedente è sconosciuto o non può essere identificato con certezza, la richiesta va rifiutata.

Spesso i malintenzionati ricorrono a identità fittizie. Possono anche usare il nome di enti pubblici o di altri soggetti.

Come controllare una richiesta di pagamento sospetta

Occorre quindi esaminare con attenzione la richiesta prima di autorizzare il pagamento. Vediamo come.

Verificare l’identità del richiedente

Il controllo principale riguarda l’identità del richiedente. Una domanda di denaro proveniente da uno sconosciuto non deve essere autorizzata. Lo stesso vale quando non è possibile verificare con certezza chi riceverebbe il pagamento: il mancato riconoscimento del beneficiario basta a fermare l’operazione.

Controllare l’importo e la causale

Anche l’importo e la causale devono essere esaminati con attenzione prima dell’autorizzazione. La verifica deve riguardare l’operazione specifica per la quale viene richiesto il consenso. Persino quando il soggetto sembra noto, i dati del pagamento non vanno trascurati. Leggerli soltanto dopo la conferma significherebbe invertire l’ordine corretto: il controllo deve sempre venire prima per evitare una truffa digitale.

Richieste urgenti

Una richiesta urgente non deve condizionare la decisione. Lo stesso vale per le pressioni volte a ottenere un pagamento rapido, che non rendono più affidabile la provenienza del messaggio. I truffatori evocano spesso presunte scadenze per indurre gli utenti a saltare le verifiche. Finché l’identità di chi chiede il denaro non è stata accertata, l’operazione non va confermata.

La notifica truffa: Cosa fare dopo?

In caso di dubbio, la richiesta va rifiutata. Occorre poi contattare la propria banca senza autorizzare il pagamento. Questa precauzione vale ogni volta che non sia possibile accertare l’origine della richiesta. Finché il beneficiario non viene identificato con assoluta certezza, manca il presupposto necessario per approvare l’operazione.

L’app è soltanto il canale attraverso cui compare la richiesta di pagamento. La notifica, da sola, non garantisce che chi domanda il denaro sia una persona conosciuta o identificabile. Prima di confermare, l’utente deve verificare l’identità del richiedente e accertare l’affidabilità della richiesta. Se il controllo non dà un esito certo, il pagamento non va autorizzato. È quindi necessario rivolgersi alla propria banca utilizzando solo i canali ufficiali (riportati nel sito web dell’istituto bancario).