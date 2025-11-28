Sempre più AI nella ricerca di Google che integra Cerchia e Cerca in Gemini e punta a incentivare l'uso della AI Mode: ecco cosa cambierà nel corso del prossimo futuro

Rokas Tenys / Shutterstock

In sintesi

Ricerca Google sempre più integrata con l’AI: arrivano Cerchia e Cerca dentro Gemini e la possibilità di visualizzare i risultati tramite AI Mode, per un’esperienza unificata tra ricerca tradizionale e intelligenza artificiale.

Funzionalità in rollout nelle prossime settimane: le novità sono già in test su Android e arriveranno anche su iPhone, tramite aggiornamenti delle app Google.

Google continua il suo programma di integrazione di funzionalità AI all’interno dei suoi servizi e anche la ricerca online è sempre più legata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, come conferma la possibilità di sfruttare la AI Mode.

Per un ulteriore salto di qualità, Google ha effettuato un’ulteriore modifica ai suoi servizi: per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare Cerchia e Cerca direttamente da Gemini. In aggiunta, i risultati della ricerca potranno essere gestiti con la già citata AI Mode e non solo tramite il tradizionale sistema di ricerca.

Andiamo a fare il punto sulle novità in sviluppo da Google.

Cosa cambierà con le nuove funzioni AI di Google

Google vuole rendere la ricerca online sempre più legata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un aspetto centrale per l’attività futura dell’azienda. Le novità in arrivo, quindi, sono diverse.

Per prima cosa, è prevista l’integrazione di Cerchia e Cerca direttamente all’interno dell’interfaccia di Gemini, in modo da poter accedere facilmente alla funzione di ricerca, richiedendo informazioni direttamente a Gemini.

Nello stesso tempo, Google vuole dirottare gli utenti verso la AI Mode e, quindi, anche utilizzando Cerchia e Cerca sarà possibile accedere direttamente all’elenco dei risultati mostrati con la modalità di funzionamento che prevede l’interazione con l’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è chiaro: spingere gli utenti a usare l’AI per cercare online e unificare l’esperienza d’uso del motore di ricerca, permettendo l’accesso a tutte le funzionalità (da Gemini a Cerchia e Cerca passando per AI Mode) in modo più completo.

Queste novità sono destinate a rivoluzionare il modo con cui si effettuano le ricerche online, soprattutto da smartphone e da tablet. Al momento, le funzioni sono in fase di sviluppo per Android ma dovrebbero arrivare anche su iPhone.

Come usare queste novità

Per il momento, le novità alla ricerca descritte in precedenza non sono ancora disponibili per tutti, mentre da alcune settimane è possibile usare la AI Mode in Italia. Come riportato da Android Authority, però, in rete alcuni utenti hanno già avuto la possibilità di provare i nuovi sistemi.

Si tratta, in ogni caso, di funzioni destinate a essere rilasciate a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane, con un aggiornamento delle varie app di Google. Maggiori dettagli in merito arriveranno a breve.